Некрасовка и «Современник» отметят юбилей Некрасова

© Библиотека им. Н. А. Некрасова

10 декабря Библиотека имени Н.А. Некрасова совместно с Московским театром «Современник» проведет праздничный юбилейный вечер, посвященный 200-летию Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878).

Начало в 20:00, регистрация — здесь. Вечер будет транслироваться на странице Некрасовки в сосцети «ВКонтакте».

Молодой Некрасов купил журнал «Современник» в конце 1846 p;года и превратил его в ключевой институт развития русской литературы: в нем публиковались Тургенев, Гончаров, Толстой, Салтыков-Щедрин, печатались переводы Диккенса и Теккерея.

110 лет спустя молодые актеры организовали театр «Современник», перевернувший театральный мир и ставший рупором новой драмы, дав сцену текстам Розова, Симонова, Рощина, Вампилова.

В честь дня рождения Некрасова театр «Современник» встретится с издателем «Современника»: артисты театра прочтут как тексты самого Николая Алексеевича, так и мнения о нем.

На вечере состоится презентация новых анкет о Некрасове. Впервые такие анкеты была собраны в 1902 году, к 25-летию со дня смерти Н.А. Некрасова. В разные годы участниками опросов становились Ахматова, Блок, Волошин, Горький, Гумилев, Замятин, Маяковский, Аннинский, Окуджава и многие другие литераторы и филологи.

В 2021 году анкету заполнили Владимир Сорокин, Леонид Юзефович, Дмитрий Воденников, Ксения Букша, Александр Генис, Тимур Кибиров, Людмила Петрушевская и другие. Премьера их ответов включена в программу праздничного вечера.

В читке примут участие актеры «Современника»: Ольга Родина, Елена Плаксина, Евгений Павлов и Глеб Осипов.







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