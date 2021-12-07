Премьера обновленной оперы «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр» пройдет в Центре Вознесенского

© Максим Змеев

15 и 16 декабря Центр Вознесенского при участии ансамбля «Практика» представит обновленную версию оперы «Де-ба-рр-ка-де-рр» композитора Анны Поспеловой в постановке Филиппа Виноградова.

Как сообщает сайт Центра Вознесенского, «Де-ба-рр-ка-де-рр» — опера для женского вокального ансамбля и драматической актрисы, написанная на основе автобиографического текста молодого петербургского драматурга Элины Петровой.

​​«Я писала “Дебаркадер”, когда умирала моя любимая бабушка. Мне нужно было найти форму для этого опыта. Проза не помогала, получился ритмизованный поток, в котором иногда только звуки. Дебаркадер — реальное место на берегу Камы. Несколько лет назад он сгорел», — говорит Элина Петрова.

Премьера спектакля состоялась 23 ноября 2020 года в Центре Вознесенского в рамках фестиваля «Брусфест». Спектакль «Де-ба-рр-ка-де-рр» был включен в лонг-лист национальной театральной премии 2020 года «Золотая маска».

Главную роль исполняет актриса театра и кино Мария Белоненко. Над спектаклем также работали художник Анна Гребенникова, видеохудожник Петр Вознесенский, художник по свету Юрий Курамшин, музыкальный руководитель Ольга Власова, продюсеры Алия Джунусова и Виталий Золотницын.

Исполнители — артисты вокально-инструментального ансамбля «Практика».

Куратор театральных программ Центра Вознесенского — Юлия Гирба.

При поддержке Союза композиторов России







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