Премьера обновленной оперы «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр» пройдет в Центре Вознесенского

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15 и 16 декабря Центр Вознесенского при участии ансамбля «Практика» представит обновленную версию оперы «Де-ба-рр-ка-де-рр» композитора Анны Поспеловой в постановке Филиппа Виноградова.
Как сообщает сайт Центра Вознесенского, «Де-ба-рр-ка-де-рр» — опера для женского вокального ансамбля и драматической актрисы, написанная на основе автобиографического текста молодого петербургского драматурга Элины Петровой.
«Я писала “Дебаркадер”, когда умирала моя любимая бабушка. Мне нужно было найти форму для этого опыта. Проза не помогала, получился ритмизованный поток, в котором иногда только звуки. Дебаркадер — реальное место на берегу Камы. Несколько лет назад он сгорел», — говорит Элина Петрова.
Премьера спектакля состоялась 23 ноября 2020 года в Центре Вознесенского в рамках фестиваля «Брусфест». Спектакль «Де-ба-рр-ка-де-рр» был включен в лонг-лист национальной театральной премии 2020 года «Золотая маска».
Главную роль исполняет актриса театра и кино Мария Белоненко. Над спектаклем также работали художник Анна Гребенникова, видеохудожник Петр Вознесенский, художник по свету Юрий Курамшин, музыкальный руководитель Ольга Власова, продюсеры Алия Джунусова и Виталий Золотницын.
Исполнители — артисты вокально-инструментального ансамбля «Практика».
Куратор театральных программ Центра Вознесенского — Юлия Гирба.
При поддержке Союза композиторов России
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