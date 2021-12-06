Умер Слава Лён

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5 декабря в возрасте 83 лет умер поэт Владислав Богатищев-Епишин, известный под литературным псевдонимом Слава Лён.
Об этом сообщил журналист и писатель Дмитрий Волчек.
Владислав Константинович Богатищев-Епишин родился в 1937 году во Владимире, в 1955–1966 годах учился в МГУ на филологическом, геологическом и механико-математическом факультетах. Окончил очную аспирантуру в Академии наук СССР, в 1966 защитил кандидатскую диссертацию.
В 1955 создал в МГУ стиховую систему квалитизма, написал «Манифест квалитизма», также стал автором первой квалитической книги, «Столбы за болотцем...» (1955—59). В школу поэтов-квалитистов в разное время входили Венедикт Ерофеев, Анатолий Винник, Олег Елохов, Владимир Казаков, Георгий Недгар, Алексей Хвостенко.
С середины 1960-х годов проводил квартирные выставки художников-нонконформистов и чтения неподцензурной поэзии. В конце 1970-х стал соредактором альманаха «Новая русская литература», выходившего в Вене и публиковавшего сочинения подпольных писателей.
В 1985 году Славе Лёну была присуждена в Париже премия имени Владимира Даля за роман «Иноходец Миша Барышников». В 1990-е годы он преподавал русскую литературу, искусство и историю в Европе и США.
В 1993 году Слава Лён вместе с Иосифом Бродским и Владимиром Уфляндом основал в Нью-Йорке международную Академию русского стиха и руководил ею (вместе с Виктором Соснорой). После возвращения в Россию в 2001 году сотрудничал с театрами Романа Виктюка, Юрия Погребничко и Юрия Любимова.
Автор многих стихотворных сборников, романов, драматических произведений, сказок и научных монографий. Лауреат премии «Нонконформизм-2016».
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