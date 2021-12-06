Умер Марк Рудинштейн

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5 декабря в Москве в возрасте 75 лет умер основатель кинофестиваля «Кинотавр», продюсер Марк Рудинштейн.
Марк Григорьевич Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе, в 1972–1975 годах учился на актерско-режиссерском отделении Театрального училища имени Б.В. Щукина, в 1992 году заочно получил высшее образование по специальности «организатор концертной деятельности».
В 1970-х и 1980-х годах работал администратором в парках подмосковного Подольска, директором эстрадных программ Государственного концертно-гастрольного объединения РСФСР (Росконцерт). В конце 1980-х занимался организацией рок-фестивалей в Подольске, в 1989 году возглавил там компанию «Подмосковье» и одноименный центр досуга.
Весной 1990 года вместе с компанией «Подмосковье» провел в Подольске «Фестиваль некупленного кино». В мае 1991 года в Сочи прошел Первый Всесоюзный кинофестиваль «Кинотавр», организатором которого выступило творческое объединение «Подмосковье» при участии журнала «Экран», газеты «Дом кино» и Союза кинематографистов СССР.
С 1991 по 1999 год был президентом кинокомпании «Кинотавр» и генеральным продюсером фестиваля «Кинотавр», с 1999 по 2005 год — президентом группы компаний «Кинотавр». С 2001 года по инициативе Марка Рудинштейна в Сочи и Москве проводится Международный детский фестиваль искусств «Кинотаврик». В 2005 году передал права на проведение «Кинотавра» Александру Роднянскому и Игорю Толстунову, в том же году стал учредителем компании «Киномарк», работающей в сфере производства фильмов и телепрограмм.
Участвовал в продюсировании ряда фильмов, в том числе «Гамбринус» (1990) и «Циники» (1991) Дмитрия Месхиева, «Самоубийца» (1990) Валерия Пендраковского, «Короткое дыхание любви» (1992) Валерия Харченко, «Аномалия» (1993) Юрия Елхова. В качестве актера снялся в десятках фильмов и сериалов.
В 2009 году на фестивале «Кинотавр» Марк Рудинштейн был награжден специальным призом «За выдающийся вклад в российскую киноиндустрию».
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