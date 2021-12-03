В начале 2022 года в Москве откроется большая выставка о Викторе Цое

15 января 2022 года в Центральном Манеже в Москве откроется выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», приуроченная к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, который будет отмечаться 21 июня 2022 года.

В 11 залах на площади 3000 кв.м Виктор Цой будет показан не только как музыкант. Авторы проекта воссоздадут весь путь героя — от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. При этом экспозиция организована не хронологически, а по темам — музыка, кино, поэзия, изобразительное искусство, она представляет собой уникальное собрание артефактов, связанных с жизнью Виктора Цоя и переданных выставке для экспонирования его семьей и частными коллекционерами: документов и черновиков, гитар, сценических костюмов, картин, фотографий и видеозаписей из семейного архива.

Александр Цой, креативный продюсер проекта:

«Задумывая выставку, мы хотели не просто погрузить зрителей в атмосферу музыки и образов, знакомую миллионам людей в нашей стране, но дать возможность увидеть другого Цоя – художника, героя неснятого киберпанк-боевика, представителя неизвестного западной публике советского андеграунда. Сценография, аудио и визуальные эффекты выводят этот проект за рамки привычной выставки, поэтому мы называем ее выставка-байопик и, приглашая зрителей, говорим «будет как в КИНО!»

Важной частью экспозиции станет взгляд на творчество Виктора Цоя глазами людей другой культуры. Тексты к выставке и в каталоге написаны французским дипломатом и писателем Жоэлем Бастенэром, другом Виктора Цоя, который издал его пластинку во Франции в 1989 году. Свои архивы передала также популяризатор советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей (США). Рашид Нугманов (Франция) представит целый зал, посвящtнный фильму, готовившемуся к съемкам в последний год жизни Виктора Цоя японскими продюсерами, но так и не снятый из-за трагической гибели музыканта.

Выставку «Виктор Цой. Путь героя» организует Бюро Planet9. Авторы идеи и продюсеры — Агния Стерлигова и Александр Кармаев. Автор концепции и куратор — Дмитрий Мишенин. Креативный продюсер — Александр Цой, международный продюсер — Александр Гарез, консультант проекта — журналист и биограф Виталий Калгин.

Выставка проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Департамента культуры города Москвы, сервисов Яндекс.Go, Яндекс Плюс и Яндекс.Афиша







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