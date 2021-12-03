В ДК Рассвет пройдут концерты под кураторством Алексея Любимова

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18 и 19 декабря московское пространство ДК Рассвет представит двухдневную серию концертов, организованных вместе с основателями факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской консерватории — скрипачом и дирижером Назаром Кожухарем и пианистом Алексеем Любимовым.
18 декабря на концерте «Красивая музыка #33» прозвучат сочинения ключевых авторов основанного фестиваля современной музыки «Альтернатива», который был основан Алексеем Любимовым 33 года назад.
В программе «Вакханалия» (1939) Джона Кейджа, первая в истории пьеса для подготовленного фортепиано, «Violin Phase» (1967) Стива Райха, одно из первых минималистских сочинений в технике фазового сдвига, мировая премьера «Сонаты» (1949) Андрея Волконского — юношеского сочинения будущего отца-основателя второго советского авангарда, написанное им в 16 лет и считавшееся потерянным, и российская премьера «Die Zeit» (2000) Александра Рабиновича-Бараковского — этот редкий квартет из цикла «Антология архаических ритуалов: в поисках центра» исследует разные состояния времени — от циклического до «подвешенного».
Смысловым центром программы станут российские премьеры трех пьес Георга Пелециса из цикла «Fiori musicali» и шесть песен Валентина Сильвестрова из легендарного цикла «Тихие песни» (1977).
В концерте примут участие Алексей Любимов (фортепиано), Назар Кожухарь (скрипка), Айлен Притчин (скрипка), Марина Катаржнова (скрипка), Елисей Дрегалин (вибрафон), Иван Соколов (фортепиано), Евгений Дудин (вокал), Эмин Мартиросян (виолончель), Павел Домбровский (фортепиано), Михаил Дубов (челеста) и Камерный оркестр ФИСИИ Rosarium.
Концерт 19 декабря «242 минуты для фортепиано» посвящен фортепианным сочинениям XX и XXI веков: несколько часов подряд шесть пианистов и одна пианистка, сменяя друг друга, будут играть важнейшие для истории музыки и просто любимые сочинения из своего репертуара.
На концерте выступят Алексей Любимов, Павел Домбровский, Михаил Турпанов, Владимир Иванов-Ракиевский, Михаил Дубов, Мона Хаба, Алексей Курбатов и Александр Зенин.
В программе пьесы Кейджа, Лигети, Такемицу, Тен Хольта, Стравинского, Ксенакиса, Адеса, Вустина, Сильвестрова, Воланса, Кёррана и других композиторов. В фортепианном марафоне также примет участие механическая пианола с эклектичным набором пьес — от фокстротов и регтаймов до экспериментов Конлона Нанкарроу.
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