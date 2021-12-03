«Заводной апельсин» Стэнли Кубрика выйдет в российский прокат

9 декабря компания «Иноекино» выпускает на экраны кинотеатров России фильм Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» (1971), экранизацию одноименного романа Энтони Берджесса.

Как сообщает сайт компании «Иноекино», в 58 российских городах, а также в Минске, будет демонстрироваться 4К-реставрация, созданная специально к 50-летию картины.

Компания Motion Picture Imaging, подразделение Warner Bros., активно сотрудничала с Леоном Витали, многолетним личным помощником Кубрика, и The Kubrick Estate, фондом наследия режиссера. Ремастеринг провели на основе оригинального 35-мм негатива с особым вниманием к цветопередаче, контрастности и детализации.

Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Специальные показы, приуроченные к прокату, пройдут 3–11 декабря в 29 городах. О фильме расскажут кинокритики, киноведы, литературоведы и журналисты, во многих городах показы будет предварять видеоэссе компании «Иноекино» с кинокритиком Никитой Смирновым.

«Заводной апельсин» (A Clockwork Orange, Великобритания-США, 1971)

Режиссер: Стэнли Кубрик

Автор сценария: Стэнли Кубрик (по роману Энтони Берджесса)

Оператор: Джон Олкотт

Композитор: Вэнди Карлос

В главных ролях: Малкольм Макдауэлл, Патрик Мэги



Синопсис: Лондон, недалекое будущее. Подросток Алекс, большой поклонник Бетховена, проводит вечера в компании трех друзей, попивая молоко-плюс и устраивая акты старого доброго ультранасилия. Один из их ночных рейдов заканчивается смертью жертвы, и Алекс попадает в тюрьму. Спустя два года его выбирают в качестве подопытного для инновационной техники лечения преступников, во время которой у них возникает стойкое отвращение к насилию и сексу. Обретя долгожданную свободу, Алекс становится совершенно беззащитным перед окружающим миром...





Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU