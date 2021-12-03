«Заводной апельсин» Стэнли Кубрика выйдет в российский прокат

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9 декабря компания «Иноекино» выпускает на экраны кинотеатров России фильм Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» (1971), экранизацию одноименного романа Энтони Берджесса.
Как сообщает сайт компании «Иноекино», в 58 российских городах, а также в Минске, будет демонстрироваться 4К-реставрация, созданная специально к 50-летию картины.
Компания Motion Picture Imaging, подразделение Warner Bros., активно сотрудничала с Леоном Витали, многолетним личным помощником Кубрика, и The Kubrick Estate, фондом наследия режиссера. Ремастеринг провели на основе оригинального 35-мм негатива с особым вниманием к цветопередаче, контрастности и детализации.
Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.
Специальные показы, приуроченные к прокату, пройдут 3–11 декабря в 29 городах. О фильме расскажут кинокритики, киноведы, литературоведы и журналисты, во многих городах показы будет предварять видеоэссе компании «Иноекино» с кинокритиком Никитой Смирновым.
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