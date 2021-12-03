Вручена премия «Белый квадрат»

© Гильдия кинооператоров Союза кинематографистов России

2 декабря в московском кинотеатре «Художественный» прошла 17-я церемония вручения премии «Белый квадрат» за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме. Премию получил Андрей Найденов за работу над картиной Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!».

Об этом сообщает ТАСС.

Помимо Андрея Найденова на премию в этом году также были номинированы Ирина Уральская («Блокадный дневник», реж. Андрей Зайцев), Максим Жуков («Спутник», реж. Егор Абраменко), Олег Лукичев («Северный ветер», реж. Рената Литвинова) и Михаил Милашин («На острие», реж. Эдуард Бордуков).

В специальной номинации премии «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского награжден Михаил Агранович, известный своими работами в фильмах «Покаяние» (1984), «Крейцерова соната» (1987), «Приходи на меня посмотреть...» (2000) и многих других.

Приз «Операторское признание» вручен Арману Яхину, основателю и руководителю российской студии визуальных эффектов Main Road Post («Спутник», «Вторжение», «Притяжение»).

В жюри премии входили кинооператоры Юрий Любшин (председатель), Александр Тананов и Семен Яковлев, режиссер Оксана Карас, киновед Евгения Тирдатова, художник-постановщик Аддис Гаджиев, колорист Тимофей Голобородько.

Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году при участии Министерства культуры России, Союза кинематографистов России, Российского фонда культуры и кинокомпании «Альянс» при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России.







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