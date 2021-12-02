13 тысяч книг представлены на ярмарке non/fiction

Сегодня, 2 декабря, в Гостином дворе в Москве открылась 23-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. На ней представлены 13 тысяч книг, гость ярмарки в этом году — Германия.

Как сообщает ТАСС, в ярмарке примут участие 315 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры. На стендах участников и в программе ярмарки будут представлены Белоруссия, Германия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Литва, Казахстан, Китай, Норвегия, Пуэрто-Рико, Россия, США, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

«Лично со стендами смогли доехать только восемь стран, другие 10 стран будут подключаться онлайн. Например, специальный гость ярмарки Германия представит 30 писателей. Вообще будет около 100 писателей и издателей и российских, и зарубежных в течение этих пяти дней. Будут встречи, разговоры, презентации книг, выступления, автограф-сессии», — рассказал основатель ярмарки Василий Бычков.

По его словам, на ярмарке представлены 13 тысяч книг, четыре топ-листа помогут читателям выбрать лучшии новинки среди книг для взрослых, книг для детей и подростков, комиксов, а также книг из Германии.

Международная ярмарка познавательной литературы проходила в ЦДХ ежегодно с 1999 года, в 2019 году ее площадкой стал комплекс «Гостиный двор».

«Ярмарка non/fiction с самого момента основания была таким своеобразным камертоном, который задает определенный уровень для всего книгоиздательского процесса в России. Была и остается такой важной площадкой объединения российского общества. <…> non/fiction — это навигация в мире хороших книг. И, надеюсь, что этот проект будет продолжаться очень долго», — сказала, выступая на церемонии открытия, председатель экспертного совета ярмарки, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.

Заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Юрий Пуля в своем выступлении на открытии ярмарки сообщил, что теперь она будет проводиться два раза в год.

23-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction продлится до 6 декабря. Подробную информацию о ярмарке можно получить на ее сайте.







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