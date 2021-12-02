 
13:27 2 декабря 2021Новости
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Русский музей открыл инклюзивный проект «Вне истеблишмента»

News_detailed_picture© Государственный Русский музей

1 декабря в Мраморном дворце в Петербурге начала работу выставка «Вне истеблишмента», инклюзивный проект Государственного Русского музея.

Как сообщает сайт проекта, «Вне истеблишмента» — это первая масштабная попытка представить работы непрофессиональных художников, имеющих ментальные особенности и (или) психиатрический опыт, именно с художественных позиций.

«При всей социальной значимости выставки на первом плане все же эстетическая ценность произведений. Свое особое мироощущение такие авторы выражают через творчество, что вполне укладывается в стратегии современного искусства, где фактор профильного образования давно уже перестал быть определяющим, — отмечают организаторы выставки. — Прежде всего этих художников отличает невовлеченность в процессы бытования арт-сообщества, арт-истеблишмента с его рыночными стратегиями, актуальным дискурсом и другими аспектами».

В экспозицию вошли работы шести художников: Юлии Косульниковой, Алексея Сахнова, Алексея Барова, Ильгара Наджафова, Сергея Федулова и Александра Савченко.

Выставка «Вне истеблишмента» в Мраморном дворце продлится до 10 января 2022 года. Она организована в соответствии с принципами универсального дизайна и инклюзивной среды, адаптирована для посетителей с различными формами инвалидности (зрения, слуха, двигательных или ментальных особенностей). Манифест выставки в формате easy-to-read можно прочитать здесь.

В рамках выставки запланирована большая образовательная программа: курс лекций экспертов в области современного/самодеятельного искусства, семинары по организации инклюзивных выставок, по созданию доступной среды в музеях, круглые столы со специалистами, занятия на экспозиции с разными людьми — жителями социальных учреждений, людьми с особыми потребностями, встречи с художниками. Анонсы предстоящих мероприятий публичной программы будут выходить в фейсбуке Русского музея.

Выставка проводится при поддержке Благотворительного фонда «Система»



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