Умер Элвин Люсье

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1 декабря в своем доме в Мидлтауне (штат Коннектикут) в возрасте 90 лет умер американский композитор, пионер экспериментальной музыки и саунд-арта Элвин Люсье.
Об этом сообщает The New York Times.
Элвин Люсье родился в 1931 году в Нашуа (штат Нью-Гемпшир), изучал композицию и теорию музыки в Йельском и Брандейском университетах, в конце 1950-х учился у композиторов Лукаса Фосса и Аарона Копленда, написал ряд неоклассических сочинений.
В 1960 году выиграл стипендию на двухлетнее обучение в Италии, где представления молодого композитора о музыке перевернуло знакомство с творчеством Джона Кейджа и Дэвида Тюдора. Вернувшись в США в 1962 году, возглавил камерный хор Брандейского университета.
В 1963 году после одного из выступлений хора в Нью-Йорке, Элвин Люсье познакомился с композиторами Гордоном Мамма и Робертом Эшли. Вместе с ними, а также с композитором Дэвидом Берманом в 1966 году Люсье основал проект Sonic Arts Group (позднее — Sonic Arts Union), который с упехом гастролировал по США и Европе, представляя новую музыку, созданную его участниками.
Важным для формирования нового стиля Элвина Люсье стало знакомство с физиком Эдмондом Дуаном, разработавшим усилитель мозговых волн. Это устройство композитор использовал в своем произведении «Music for Solo Performer» (1965), в котором в качестве материала для создания звука используются усиленные альфа-ритмы головного мозга исполнителя, передающиеся с помощью мембран динамиков на перкуссионные инструменты.
Элвин Люсье вдохновлялся звуками природы, феноменами эхолокации, электромагнитными явлениями, в том числе фиксировал для своих записей процессы в ионосфере. Так, в знаменитом перформансе «I Am Sitting in a Room» (1969) многократно перезаписываемый и транслируемый в помещение голос исполнителя преобразуется в дрон, выявляющий акустические свойства самого помещения. Композиция «Bird and Person Dyning» (1975) написана для исполнителя с бинауральными микрофонами, громкоговорителей и электронных звуков.
После Брандейского университета Элвин Люсье работал в Уэслианском университете, в 1972–1979 годах был музыкальным руководителем танцевальной труппы Виолы Фарбер. В последние годы композитор писал много музыки для традиционных инструментов, иногда используя осцилляторы и генераторы волн.
В 2017 году Элвин Люсье приезжал в Москву на фестиваль Everything Is Real, посвященный его творчеству, и впервые исполнил сочинение «Sickle», написанное специально для фестиваля.
В 2020 году в издательстве Jaromír Hladík press на русском языке вышла книга «Музыка 109. Заметки об экспериментальной музыке» — сборник эссе Элвина Люсье, составленный на основе лекций, которые он читал в Уэслианском университете.
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