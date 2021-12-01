Умер Зуфар Гареев

© Василиса Деюн

Сегодня, 1 декабря, в Москве в возрасте 66 лет умер писатель и журналист Зуфар Гареев.

Об этом сообщила его семья.

Зуфар Климович Гареев родился в 1955 году в селе Верхнее Лачентау Башкирской АССР, в 1990 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького (семинар А. Злобина и А. Медникова).

Работал в газетах «Мегаполис-Экспресс», «Экспресс-газета», «АиФ Любовь», «Труд». Подвергался уголовному преследованию за участие в издании газеты «Ещё», признанной порнографической. До 1997 года входил в общественный совет «Литературной газеты».

Автор книг «Про Шекспира» (1990), «Мультипроза» (1992).

Стипендиат Пушкинской премии фонда Альфреда Тёпфера (1994), финалист культурно-просветительской премии «Нонконформизм-2010» (за пьесу «Вишневый сад — 2»), лауреат премии «Нонконформизм-2012» в номинации «Нонконформизм-судьба» (по совокупности заслуг).







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