Умер Зуфар Гареев

Геополитическое колье и коммунальная брошь
Группа «9 марта» проводит вторую выставку социально чувствительного ювелирного искусства1 декабря 2021654
Сегодня, 1 декабря, в Москве в возрасте 66 лет умер писатель и журналист Зуфар Гареев.
Об этом сообщила его семья.
Зуфар Климович Гареев родился в 1955 году в селе Верхнее Лачентау Башкирской АССР, в 1990 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького (семинар А. Злобина и А. Медникова).
Работал в газетах «Мегаполис-Экспресс», «Экспресс-газета», «АиФ Любовь», «Труд». Подвергался уголовному преследованию за участие в издании газеты «Ещё», признанной порнографической. До 1997 года входил в общественный совет «Литературной газеты».
Автор книг «Про Шекспира» (1990), «Мультипроза» (1992).
Стипендиат Пушкинской премии фонда Альфреда Тёпфера (1994), финалист культурно-просветительской премии «Нонконформизм-2010» (за пьесу «Вишневый сад — 2»), лауреат премии «Нонконформизм-2012» в номинации «Нонконформизм-судьба» (по совокупности заслуг).
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
19:05Умер Зуфар Гареев
17:46Выставка в Новой Третьяковке расскажет об истории российского дизайна
14:40Музей «Новый Иерусалим» покажет 120 работ русских художников из региональных музеев
13:03Новая вокальная музыка прозвучит на подземной парковке «Зарядья»
12:38Лилия Земнухова прочитает в Великом Новгороде лекцию об этике алгоритмов
10:47Вручена Московская Арт Премия
30 ноября 2021
17:44В музее «Гараж» покажут «Синюю розу» Оли КорсунВсе новости
Группа «9 марта» проводит вторую выставку социально чувствительного ювелирного искусства1 декабря 2021654
Писатель и литературовед Тихон Чернякевич выходит в город в поисках будущего1 декабря 2021933
Известный азербайджанский писатель, живой классик национальной литературы стал изгнанником в родной стране. Историю Акрама Айлисли рассказывает Томас де Ваал1 декабря 20211218
Надежда Подземская о своем научном пути и о работе над двухтомником Кандинского30 ноября 20211555
«Куда мы едем» Руслана Федотова: зима, весна и лето в московском метро30 ноября 20211588
«Жизнь — мгновение, и оно бесценно»: московский экзистенциальный панк и берлинский андеграунд встречаются в новой песне певицы и клипе на нее30 ноября 20211993
Полина Барскова о романе Линор Горалик «Имени такого-то»30 ноября 20211742
Как понимать обострение военной ситуации вокруг Украины? Владимир Фролов об этом и о новом внешнеполитическом курсе Кремля со стартовой посылкой: «Россия всегда права»29 ноября 20216743
«Антон — молодой курьер, работающий на одну из китайских корпораций, получает необычный заказ: он должен доставить конфиденциальную информацию, зашифрованную в особой линзе, которая установлена в его глазу». Отрывки из книги Ильи Техликиди29 ноября 20211840
Роман Тименчик памяти Юрия Фрейдина (1942–2021)29 ноября 20212067
Вокруг книги Одри Лорд «Зами: как по-новому писать мое имя»26 ноября 20214094
75 треугольников и вареные яйца прозвучали на концерте «Русская музыка 2.1»25 ноября 20213768