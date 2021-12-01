Выставка в Новой Третьяковке расскажет об истории российского дизайна

Часы-будильник «Янтарь». Орловский часовой завод, 1970-е © Московский музей дизайна

7 декабря в Новой Третьяковке откроется выставка «История российского дизайна. Избранное. 1917-2022», подготовленная Московским музеем дизайна.

В четырех разделах экспозиции — «Авангард», «Ар-деко и сталинский ампир», «Послевоенный дизайн», «Современный дизайн» — будут представлены объекты, иллюстрирующие инновационные идеи дизайнеров и изделия массового производства.

Это макеты, эскизы, чертежи, реконструкции знаменитых невоплощенных проектов, концептуальные разработки из коллекций Московского музея дизайна, Политехнического музея, Музея художественного текстиля и костюма РГУ им. А.Н. Косыгина, Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП «НАМИ», частных собраний. Многие экспонаты будут показаны впервые.

Партнером выставки стала кафедра музыкальной звукорежиссуры РАМ имени Гнесиных. Студенты второго курса под руководством Марины Карпенко подготовили звуковое сопровождение выставки, которое позволит посетителям экспозиции глубже погрузится в исторические периоды, соответствующие тематическим блокам выставки.

Александра Санькова, директор Московского музея дизайна, куратор выставки:

«Выставка — результат десятилетней исследовательской работы, история дизайна ни разу не была показана так широко. Как правило, яркие эксперименты показывают вне контекста реальностей массового производства. Эта выставка определяет парадигму российского дизайна, рассказывает реальные истории о том, как и почему промышленные продукты выходили в том или ином дизайне, запускались в производство или оставались на стадии проектов. Мы нашли проекты и работы, которые никогда раньше не выставлялись в музеях, которые долгие годы хранились в семьях и в архивах советских НИИ, мы собрали фото- и видеохронику, создали десятки макетов так никогда и не осуществленных проектов. Все эти уникальные материалы входят в диалог (стоят в паре) с предметами, которые штампуют на заводах миллионными тиражами».

Ольга Дружинина, куратор выставки:

«В названии выставки — слово "избранное". Мы выбирали экспонаты, наиболее ярко иллюстрирующие самые значительные этапы развития российского дизайна, примеры «хорошего дизайна», которых было немало и среди изделий массового промышленного производства. Кроме того, мы понимаем, что невозможно в рамках одной экспозиции рассказать обо всех сферах и направления российского дизайна за более чем сто лет. Поэтому показываем лишь небольшую, но важную часть его истории и оставляем возможность, регулярно меняя экспонаты, продолжить этот разговор».

Всего на выставке «История российского дизайна. Избранное. 1917-2022» будет представлено более 500 экспонатов. До ноября 2022 года, когда выставка завершит работу, организаторы также планируют провести три реэкспозиции.

Выставочный проект подготовлен с использование гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив







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