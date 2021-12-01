Умер Геннадий Комаров

© Леонид Романков

Сегодня, 1 декабря, в Петербурге в возрасте 77 лет умер издатель, редактор, поэт Геннадий Комаров.

Об этом сообщил поэт Всеволод Зельченко.

Геннадий Федорович Комаров родился в 1944 году в Мурманске, окончил пять курсов физического факультета ЛГУ.

Начинал как поэт, выпустил две книги стихов. В 1992 году основал в Петербурге издательство современной русской некоммерческой литературы «Пушкинский фонд».

Издал целую серию книг современных авторов, в том числе первое печатное собрание сочинений Иосифа Бродского, поэтические сборники Веры Павловой, Елены Шварц, Владимира Гандельсмана и других. Издательство «Пушкинский фонд» удостоено премии Академии российской словесности как лучшее издательство 1997 года.







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