Музей «Новый Иерусалим» покажет 120 работ русских художников из региональных музеев

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18 декабря в музее «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре откроется выставка «Азбука шедевра», которая объединит более 120 произведений русских художников из региональных музейных коллекций от Калининграда до Владивостока.
Как сообщает пресс-служба музея, экспозиция расположится на площади более 2000 кв.м. В нее войдут 123 работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Ильи Репина, Ивана Шишкина, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Дейнеки, Валентина Серова, Зинаиды Серебряковой, Ивана Айвазовского, Аристарха Лентулова, Михаила Нестерова, Натальи Гончаровой и еще около 70 авторов.
Среди знаковых экспонатов выставки «Купчиха» и «Русская Венера» Бориса Кустодиева, «Косарь» Казимира Малевича, «Кацапская Венера» Михаила Ларионова, «Старая мельница» Василия Поленова, «Импровизация №209» Василия Кандинского, «Закат» Архипа Куинджи. Многие работы специально к выставке прошли научную реставрацию.
Произведения для выставки из своих фондов и постоянных экспозиций предоставили 30 российских региональных музеев из 29 городов, в том числе Нижегородский государственный художественный музей, Приморская государственная картинная галерея, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Калининградский областной музей изобразительных искусств и Тульский музей изобразительных искусств.
Экспозиционное пространство будет выстроено вокруг тридцати трех букв русского алфавита, каждая из которых объединит произведения разных авторов, периодов и эпох. Алфавит представляет собой естественную навигацию по выставке, ведя зрителей через залы.
Каждая буква является тематическим разделом выставки — она дает начало слову, вокруг которого выстраивается основной нарратив, и открывает одну из тридцати трех глав повествования. «В» — воздух, «З» — зеркало, «О» — орнамент, «Ф» — фактура и так далее.
Выставка «Азбука шедевра» в музее «Новый Иерусалим» продлится до 19 июня 2022 года. К выставке готовится выпуск каталога и серия сувенирной продукции, а также обширная параллельная программа: лекции, тематические экскурсии, образовательные занятия, мастер-классы и другие мероприятия.
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