Лилия Земнухова прочитает в Великом Новгороде лекцию об этике алгоритмов

© Глеб Широков

4 декабря в пространстве «Эколофт» в Великом Новгороде состоится лекция социолога Лилии Земнуховой «Этика алгоритмов на примере беспилотников», организованная проектом Гёте-Института и COLTA.RU «The Earth Is Flat — Как читать медиа?».

Начало в 19:00, регистрация — здесь. Адрес «Эколофта»: Большая Санкт-Петербургская, 64 (3-й этаж).

Алгоритмы сегодня влияют на повседневность каждого пользователя. Голосовые ассистенты, контекстная реклама, распознавание лиц обучаются на больших массивах данных и подстраиваются под поведение и запросы обычных людей. Однако в их работе постоянно возникают ошибки и неудобные ситуации: неправильные ответы чат-ботов, неточная выдача в поиске, непонятная лента новостей в социальных сетях. Особенно критичными эти ошибки становятся тогда, когда алгоритмы управляют отдельными автономными технологиями — например, беспилотным автомобилем, который должен сам принимать решения. В таких случаях остро встают этические вопросы разработки алгоритмов.

На лекции речь пойдет о том, как работает этика алгоритмов, обсудим международный опыт и попробуем провести этический эксперимент.

Лилия Земнухова — научный сотрудник Центра исследований науки и технологий Европейского университета в Санкт-Петербурге, старший научный сотрудник Социологического института РАН — филиала ФНИСЦ РАН и автор телеграм-канала @WrongTech.

«The Earth Is Flat — Как читать медиа?» — совместный проект Гёте-Института в Москве и COLTA.RU, посвященный медиаграмотности, критическому мышлению и освоению цифрового пространства. В рамках проекта созданы видеокурс по распознаванию фейков, цикл подкастов об истории медиа, документальный фильм о кибербуллинге, два анимационных сериала, цикл комиксов.







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