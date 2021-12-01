Умерла Анжела Манукян

© Екатерина Горохова

Сегодня, 1 декабря, в городе Дмитрове Московской области умерла музыкант, этнограф и продюсер, вокалистка электронной этно-группы «Волга» Анжела Манукян.

Об этом сообщают «Звуки.ру».

Анжела Манукян родилась в 1965 году, занималась этнографическими исследованиями, ездила в фольклорные экспедиции. В 1997 году создала группу «Волга» вместе с бывшим участником группы «Центр», основателем группы «Ночной проспект» Алексеем Борисовым и гитаристом группы «Коррозия металла» Романом Лебедевым. Вскоре к ним присоединился художник, мультиинструменталист и изобретатель инструментов Юрий Балашов.

В музыке «Волги» индустриальная электроника соединялась с элементами русского фольклора и world music, в композициях группы использовались старорусские тексты. «Волга» записала девять альбомов, много гастролировала в России и за рубежом, участвовала в крупных фестивалях.

В начале 2000-х Анжела Манукян совместно с продюсером, промоутером и диджеем Павлом Головиным основала лейбл Bad Taste Records, который выпускал альбомы и организовывал концерты инди-музыкантов со всего мира, таких как The Tiger Lillies, Джейсон Уэбли, Псой Короленко, «Корабль», Neoangin, Flea-Pit Orhcestra, La Sega Del Canto, Spitalul De Urgenta, Menlo Park, Vermillion Lies, Devotchka.







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