Вручена Московская Арт Премия

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30 ноября в парке «Зарядье» прошла церемония награждения лауреатов Московской Арт Премии.
Гран-при экспертный совет присудил Алексею Гинзбургу за реализованный проект реставрации памятника конструктивизма «Дом Наркомфина».
В пяти номинациях Московскую Арт Премию получили:
«Изобразительное искусство и архитектура»
I премия — Игорь Макаревич и Елена Елагина, «Обратный отсчет»
II премия — Александр Кутовой, «Bulky Biceps Trying to Fly»)
III премия — Тимофей Парщиков, «Sad.Ok.Super»)
«Литература»
I премия — Дмитрий Данилов, «"Человек из Подольска" и другие пьесы»
II премия — Андрей Геласимов, «Чистый кайф»
III премия — Иван Шипнигов, «Стрим»
«Кино»
I премия — Curiosity Media Lab, «Гагарин. Лейтенант неба»
II премия — Оксана Карас, «Доктор Лиза»
III премия — Игорь Угольников, «Подольские курсанты»
«Музыка»
I премия — Владислав Тарнопольский, Stravinsky.online
II премия — Виктория Коршунова, исполнительский практикум современной музыки
III премия — Николай Хруст, «Микросонет для сопрано и ансамбля с электроникой на текст CLXXI сонета Петрарки»
«Театр»
I премия — Анна Абалихина, театр «Балет Москва», «Сеанс одновременной игры»
II премия — Ксения Перетрухина, «Университет птиц»
III премия — Дмитрий Волкострелов, «Lorem ipsum»
В этом году на соискание премии было подано более 800 заявок. В работе экспертного совета премии приняли участие 30 экспертов, в том числе директор ММАМ Ольга Свиблова, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина, директор ММОМА Василий Церетели, заместитель председателя СТД РФ Дмитрий Мозговой, директор РОСИЗО Ольга Галактионова, директор «Москино» Наталья Мокрицкая, композитор Дмитрий Курляндский, театральный критик Роман Должанский, литературовед Михаил Визель, критик и искусствовед Николай Палажченко, драматург Михаил Дурненков.
Московская Арт Премия — проект Фонда развития современного искусства (ФРСИ) — вручается с 2019 года. Она призвана выявить и поощрить авторов уникальных творческих высказываний.
Премии присуждаются за выдающийся вклад в развитие культуры и современного искусства: за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения литературы, музыки, театра, кино и изобразительных видов искусства, получившие общественное признание и ставшие явлением культурной жизни Москвы.
Призовой фонд Московской Арт Премии составляет 33 млн рублей
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