В музее «Гараж» покажут «Синюю розу» Оли Корсун

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5 декабря в лектории Музея современного искусства «Гараж» в Москве состоится показ киноэссе документалистки Оли Корсун «Синяя роза» и его обсуждение с участием создателей фильма.
Начало в 15:00, билеты (350 рублей) — на сайте музея «Гараж».
После показа пройдет Q&A с режиссером «Синей розы» Олей Корсун, оператором Сашей Кулак и продюсером Майей Кузиной.
В мультимедийной «Синей розе» Корсун демонстрирует не только тонкий вкус, но и знание множества техник и приемов — от эксцентричной анимации о миллионере, потратившем баснословные деньги на выведение заглавного цветка, до исповедального монолога о собственном детстве, отмечают организаторы показа. В фильме нашлось место и историческим анекдотам, и незамутненному взгляду ребенка, и изучению места цветов в капиталистической системе.
Отправляясь в путешествие по всему земному шару от Нидерландов до Японии, Корсун развенчивает миф об эфемерности цветов, придавая им конкретику и исследуя их роль в отдельных культурах. Документальные фрагменты эссе — репортаж с языческого праздника в Испании, ритуал составления икебаны — сняты на пленку Сашей Кулак, известной своими фильмами «Хроники ртути» (2019) и «Где живут желания» (2020), а музыку написала электронщица и бывшая участница проекта «Наадя» Мария Теряева.
Российская премьера «Синей розы» состоялась в 2020 году в рамках национального конкурса 5-го Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF.
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