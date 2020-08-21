Что такое цветы? Часть окружающей нас природы? Выгодный товар? Образ утраченной красоты? Все эти вопросы становятся отправной точкой для цветочной одиссеи Ольги Корсун — путешествия через времена и пространства в 10 главах и одном мультфильме. Началом этого путешествия становится собственное детство Ольги, цветные слайды, найденные в старой квартире. И дальше, дальше сквозь гущу ботанического сада в Нидерландах, сквозь суету самого большого в мире аукциона цветов, через сутолоку рядов Рижского рынка в Москве. История очень частная и одновременно очень общая. Среди героев: цветы на ваших обоях, цветы на обочине автострад, тюльпан высотой чуть больше метра на дачной клумбе. Среди героев: близкие и родные автора, безымянный Странник, цитирующий Библию, невропатолог с Рижского рынка, объясняющий, почему люди любят цветы.

Сам автор называет свой фильм «путешествием в мир ускользающей красоты», и, действительно, весь фильм наполнен какой-то светлой меланхолией. Детство прошло, красота стала ходовым товаром, люди разучились ценить подлинное. Через всю картину лейтмотивом проходит мысль, что цветы напоминают человеку о недостижимом рае, поэтому он стремится окружить себя ими в повседневной жизни. «Прежде любви появляется знание, потому что растения Бог создал на четвертый день творения, а человека создал на шестой день. То есть мы позже пришли. Мы должны уважать тех, кто раньше пришел». Это кино подчас кажется чересчур бесхитростным, может быть, оттого, что его форма так стремится походить на его предмет. И цитаты из Джармена и Эмерсона украшают экран, как бутоны, украшающие кусты на испанском празднике Ос-Майос в городке Вильяфранка-дель-Бьерсо.

© Ольга Корсун

Перед нами как будто коллаж из советских ностальгических архивов, гербариев и историй про художников начала прошлого века. Синяя роза, вынесенная в название фильма, — это символ высокой мечты, опошленной реальностью. Образом голубой розы были очарованы русские символисты. В 1907 году в Москве прошла выставка с участием Судейкина, Сарьяна и многих других, которая дала название будущему течению. «Она (голубая роза) была избрана как лучшее и тонкое существо из всех цветов, которые нельзя увидеть среди продажных цветов магазинов и бульваров», — писал Казимир Малевич. XX век убедительно показал, что ничего невозможного не бывает. Японский миллионер Нобутада Садзи потратил 45 миллионов на то, чтобы вывести синюю розу (именно этот сюжет показан в мультфильме). И теперь каждый желающий может найти букет таких роз на Рижском рынке или даже купить за пять тысяч рублей экземпляр под прозрачным колпаком, который будет стоять несколько лет. Так сбылись мечты символистов.

Основным художественным приемом фильма стал закадровый монолог Корсун, прочитанный сухим и бесстрастным тоном. «Русские любят говорить, что дети — это цветы жизни. Смысл этих слов затерялся где-то во времени, и никто уже не может точно сказать, что они значат. В каком-то смысле дети действительно похожи на цветы. Когда мы маленькие, мы такого же роста, что и цветы». Легко догадаться, что автор наследует здесь фильмам Криса Маркера и Шанталь Акерман с их безэмоциональными закадровыми текстами. А домашние съемки на восьмимиллиметровую пленку отсылают к фильмам Мекаса — в частности, к одной из поздних его работ «Двигаясь вперед, я видел краткие проблески красоты».

© Ольга Корсун

Логично, что картина, стремящаяся исследовать формы бытования красоты в современном мире, сама во многом про красоту, а не про анализ. Она напоминает икебану, составленную из различных киновлияний. И главная ее функция такая же — декоративная. Этот фильм похож на школьную анкету, на детские секретики, запрятанные в песок под стеклышком. «Лаванда скажет “я люблю”, а розмарин напомнит, шалфей поддержит, а укроп льстецов вокруг прогонит…» В финале композиция закольцовывается, заканчиваясь там же, где начиналась: сравнением детей с цветами. «Где цветы, дай мне ответ». Итоговый вывод известен еще на старте. Подлинная красота доступна любому, кто может ее заметить, и подчас находится в самых случайных местах.





Фестивальные показы «Синей розы» в Москве пройдут 22 и 23 августа.

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