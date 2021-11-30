«Руководство для перформера XXI века» Яна Фабра представят в БДТ

© Рипол / Пальмира

2 декабря в БДТ имени Г.А. Товстоногова состоится презентация книги Яна Фабра и Люка ван ден Дриса «От акта к актерству. Руководство для перформера XXI века».

Как сообщает пресс-служба БДТ, в презентации примут участие авторы книги (по видеосвязи), переводчик Александра Яковлева, редактор Жанна Зарецкая и представитель группы компаний «РИПОЛ классик»/«Пальмира». На презентации можно будет купить книгу по себестоимости.

Книга «От акта к актерству. Руководство для перформера XXI века» — это 500-страничный учебник, досконально описывающий метод работы Яна Фабра с артистами через систему оригинальных тренингов, которые разрабатывались в течение десятилетий при участии знаменитых перформеров театра «Трубляйн» Иваны Йозич, Аннабель Шамбон, Элс Декёйкелир и других.

Информация в книге распределена по главам: «Принципы перформанса», «Упражнения», «Перформативные импровизации», «Хореографические и перформативные модели», «Рекомендации».

При этом выстроен четкий исторический контекст, в который Ян Фабр осуществлял собственные поиски: описание упражнений содержит отсылки к идеям и практикам Всеволода Мейерхольда, Эдварда Гордона Крэга, Этьена Декру, Жака Лекока, Антонена Арто, Ежи Гротовского, Питера Брука, Уильяма Форсайта.

Русскоязычная версия книги выходит раньше других. Даже на родине Яна Фабра в Бельгии его «Руководство для перформера XXI века» будет опубликовано позднее. Однако выдающиеся представители мирового театра успели ознакомиться с объемным методическим пособием Фабра в рукописи и оставить отзывы.

Ромео Кастеллуччи: «Эта книга, в которой собран сорокалетний опыт упражнений и учений, звучит как вызов всем собирающимся создавать театр, как предупреждение: горите внутри формы».

Марина Абрамович: «Книга Яна Фабра "Руководство для перформера XXI века" является ценным источником инструкций для перформера любого поколения, независимо от происхождения. Она содержит не только теоретические знания, но также наполнена и практической информацией. Без этой книги нельзя обойтись. Она обязательна к прочтению. По ней необходимо обучаться».

Михаил Барышников: «Эта книга — попытка провести начинающих перформеров к месту предельной и часто неудобной откровенности Фабра. Студенты, изучающие театр и танец, поймут, что в этой книге Фабр использует приемы и методы, разработанные другими, но, как и во время нашего короткого сотрудничества, Ян проникает дальше на негласные территории тела и души, стремясь превратить артистов в тех, кого он называет "воинами красоты"».







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