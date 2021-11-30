Спектакль «Священный талисман» покажут в ДК Рассвет

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3 декабря в московском пространстве ДК Рассвет пройдет представление спектакля Театра Предмета и Еврейского музея «Священный талисман».
Начало в 20:00, билеты (1000 рублей) — на сайте ДК Рассвет.
Соединяя техники предметного театра с кинематографическими приемами, авторы спектакля создают хрупкий визуально-музыкальный мир детских воспоминаний. В этом мире уютно горит свет в окошке и тикают ходики. В этот укромный детский мир беспощадно вторгается большая война взрослых. Камера выхватывает детали и пристально изучает фактуры, через биографию вещей и предметы погружая в историю, а музыка и саунд-дизайн становятся главными проводниками.
В спектакле звучат стихи и песни на идише из репертуара чтеца-мелодекламатора Лейбу Левина, прошедшего войну и советские лагеря. Название спектакля отсылает к образу из его одноименного стихотворения. Священный талисман — белая козочка из старинной еврейской колыбельной, символ детства, напоминание о рае, надежда на то, что война однажды закончится.
Спектакль поставлен при поддержке Еврейского музея и номинирован на премию «Золотая маска — 2022» в трех категориях: лучшая работа режиссера, лучшая работа художника и лучший спектакль в театре кукол.
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