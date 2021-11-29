В Москве откроется музей криптографии

© Музей криптографии

21 декабря в Москве откроется первый в России научно-технологический музей, посвященный криптографии, коммуникации, математике и смежным дисциплинам. Его экспозиция расскажет о прошлом, настоящем и будущем криптографии и истории развития коммуникации между людьми с древних времен до современности.

В музее будут представлены историческая коллекция шифровальной техники, средства передачи информации и архивные документы. При помощи интерактивных и кинетических инсталляций, обучающих игровых экспонатов и мультимедиа-контента каждый посетитель сможет разгадать криптографические загадки, обнаружить взаимосвязь криптографии и важных исторических событий, заглянуть в будущее.

Экспозиция музея выстроена в обратном хронологическом порядке. Маршрут начинается с зала «Криптография в цифровую эпоху», который рассказывает о том, какую роль криптография играет в жизни человека XXI века. Зона экспозиции «Криптография в индустриальную эпоху» охватывает период с конца XIX века до 1990-х годов, она посвящена эволюции средств коммуникации от телеграфа до радио и телевидения, и о роли криптографии в важных исторических событиях в разных странах мира. В финале экспозиции посетители встретятся с древнейшими способами шифрования в мировой истории.

«В проектировании мы отталкивались от того, что наша аудитория — это в основном школьники 13–17 лет, но это не значит, что мы ориентированы только на них. Мы приглашаем в музей всех без исключения, ведь технологии прочно вошли в жизнь каждого современного человека. Мы хотим интересно, легко и понятно рассказать о криптографии нашим посетителям», — рассказывает директор музея Лидия Лобанова.

Всего в музее предполагается разместить несколько десятков экспонатов и более 130 инсталляций.

Одним из центральных и самых больших объектов музея станет инсталляция, посвященная шифровальной машине «Фиалка» (М-125), изобретенной в СССР после Второй мировой войны и несколько десятилетий использовавшейся странами Варшавского договора. До 2020 года вся информация об устройстве и его внешний вид держались в строжайшем секрете. На территории России единственным местом, где можно вживую увидеть знаменитую «Фиалку», станет Музей криптографии, причем будут представлены как оригинал «Фиалки», так и гигантская копия шифровальных дисков «Фиалки»: благодаря ей можно будет в буквальном смысле проникнуть внутрь секретной шифровальной машины и попробовать зашифровать сообщение.

В экспозиции XX века будут воссозданы два кабинета великих ученых — Владимира Котельникова и Клода Шеннона. Здесь же можно будет найти инсталляцию, посвященную линии «Москва — Вашингтон» и номерные станции со всего мира, а также разделы, которые расскажут о секретах разведчиков, шифрах и сетях, которые они использовали, и их жизни.

Интерактивные инсталляции почти полностью составляют экспозицию зала, посвященного современности. Например, инсталляция, посвященная технологии блокчейн, позволит сделать собственное фото с AR-маской и защитить его блокчейном, то есть по сути сделать NFT-токен. В комнате со стилизованными аркадными игровыми автоматами посетители научатся подбирать самый сильный пароль. Кроме того, здесь с помощью VR-технологий можно будет погрузиться в мир будущего и узнать, как изменится криптография после изобретения квантового компьютера.

Музей обладает уникальной коллекцией предметов, аналогов которой не представлено в России в открытом доступе: многие из них впервые рассекречены специально для экспозиции. Распоряжением правительства России Музей криптографии получил в безвозмездное пользование 39 объектов, включая легендарную шифровально-кодировочную машину М-125, с которой специально к открытию музея был снят гриф секретности.

Анна Титовец, куратор и креативный директор экспозиции Музея криптографии:

«Итогом посещения музея должна стать “новая оптика”, которую посетитель приобретет благодаря открытиям, сделанным в экспозиции, начиная от собственной повседневной жизни и заканчивая межгосударственными отношениями на протяжении всей истории человечества. Посетитель обнаружит новое, “криптографическое” измерение исторических событий и явлений».

Музей криптографии станет пространством для самых разных художественных экспериментов. В постоянной экспозиции — современные арт-объекты, медиаискусство и художественные интерпретации на тему информационной эпохи.

Среди авторов работ, которые будут представлены в экспозиции и публичном пространстве музея, российский медиахудожник Дмитрий Морозов (::vtol::), испанцы Марио Сантамария и дуэт Мартина Надала и Цесара Эскудеро Андалуза, коллектив LAb[au] из Бельгии и Арама Бартола из Германии. В рамках первого временного проекта — выставки «Ваше сообщение отправлено» — в музее будут представлены работы художников Stanza (Великобритания), ::vtol:: (Россия), Владана Йолера и Share lab (Югославия).

Здание, в котором будет расположен Музей криптографии, впервые откроет свои двери для широкой публики. В советские годы это была знаменитая «шарашка» в Марфино, где ученые разрабатывали аппаратуру для шифрования телефонной связи: с 1946 по 1954 год здесь действовала секретная лаборатория, сотрудники которой, в том числе заключенные, создавали технику секретной связи. В 1955 году лабораторию преобразовали в научно-исследовательский институт.

Помимо постоянной экспозиции и зоны временных выставок в музее будут работать лекционный зал, просветительский центр и мастерская. Музей разрабатывает образовательную программу, развивающую цифровые навыки и компетенции. Программа публичных мероприятий предложит курсы и воркшопы для школьников и взрослых, лекции, научные шоу, публичные интервью, кинопоказы и многое другое.

Музей криптографии также запускает собственную издательскую программу, в нее войдут как научные труды и нон-фикшн, так и художественная литература. Первыми изданиями станут репринты «Занимательной математики» Я.И. Перельмана, «Пляшущие человечки» Артура Конан Дойла, альбом предметов из коллекции музея «Секретно» и специальное иллюстрированное издание к открытию музея.

На первом этаже музея будет работать сувенирный магазин с книжной полкой, а также корнер кофейни «Просвет». На 2022 год запланировано открытие большого кафе.

Несмотря на то что здание музея построено еще в XIX веке, команде музея удалось спланировать общественные пространства таким образом, чтобы в них было комфортно находиться посетителям с разными потребностями и разным жизненным опытом: в фойе музея установлены лавки с поручнями, стойки администратора и гардероба расположены на доступной высоте.

Часть инсталляций спроектирована с возможностью регулировки высоты, видео сопровождаются субтитрами и переводом на жестовый язык, доступные для незрячих и слабовидящих инсталляции дополнены описаниями, выполненными шрифтом Брайля, а также программами экранного доступа или игровым аудиорежимом.

В пространстве музея в свободном доступе расположены тактильные модели, объекты и образцы материалов для тактильного осмотра незрячими и слабовидящими людьми и в целом всеми посетителями, для кого важно получить интерактивный опыт, как правило, недоступный в традиционных музеях.







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