Умер Александр Градский

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Сегодня, 28 ноября, в Москве в возрасте 72 лет умер певец и композитор Александр Градский.
Об этом сообщают «Известия».
Александр Борисович Градский родился в 1949 году в Копейске Челябинской области, с 1957 года жил в Москве, в 1974 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по специальности «оперный и концертно-камерный певец», в 1975–1976 годах учился в Московской консерватории по классу композиции.
В 1964 году вместе с Михаилом Турковым организовал рок-группу «Славяне», в 1966 году основал рок-группу «Скоморохи», солистом и гитаристом которой оставался до 1976 года. Также в 1960-х — начале 1970-х годов выступал в ВИА «Скифы», «Лос Панчос» и «Веселые ребята».
В 1973 году вышла первая сольная пластинка-миньон «Поет Александр Градский». В 1976 году широкую известность певцу принесло исполнение песни Александры Пахмутовой «Как молоды мы были». В конце 1970-х годах Александр Градский начал выступать с сольными концертами, аккомпанируя себе на 12-струнной гитаре. В 1988 году исполнил на сцене Большого театра партию Звездочета в опере Римского-Корсакова «Золотой петушок».
Александр Градский написал более 200 песен, многих их которых — на собственные стихи, выпустил несколько десятков альбомов, среди которых «Русские песни» (1980), «Сатиры» (1987, на стихи Саши Черного, «Ностальгия» (1988, на стихи Владимира Набокова). Последний студийный альбом, «Неформат», вышел в 2011 году.
Автор рок-опер «Стадион» (1985) и «Мастер и Маргарита» (2009), музыки к 20 фильмам, первым из которых стал «Романс о влюбленных» (1974), а последним — «В августе 44-го...» (2001), исполнитель вокальных партий во многих фильмах и мультфильмах, в том числе «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974), «Голубой щенок» (1976), «Принцесса и Людоед» (1977), «Жизнь Клима Самгина» (1986), «Узник замка Иф» (1989).
В конце 1980-х годов Александр Градский вел на радиостанции «Юность» программу «Хит-парад Александра Градского», в 2010-х выступал в качестве одного из наставников в вокальном телешоу «Голос».
Народный артист России (1999).
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