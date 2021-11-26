Die Enttäuschung и Emiszatett выступят на фестивале «Джаз осенью»

В декабрьских концертах фестиваля Гёте-Института «Джаз осенью», который проходит в Москве, примут участие группы из Германии Die Enttäuschung и Emiszatett.

1 декабря на фестивале «Джаз осенью» пройдет концерт квартета Die Enttäuschung. На сцену Культурного центра «Дом» выйдут трубач Аксель Дёрнер, кларнетист Руди Махалл, контрабасист Ян Родер и барабанщик Михаэль Гринер.

«Состав квартета нельзя назвать ни вполне типичным для импровизационной музыки, ни необычным. Ближе всего он к великим квартетам Орнетта Коулмена и Альберта Айлера, вот только вместо саксофона — кларнет», — отмечают организаторы концерта.

8 декабря состоится концерт кельнского ансамбля Emiszatett, перенесенный с 3 ноября.

В Культурном центре «Бумажная фабрика» выступит экспериментальное трио, в котором к виолончелистке Элизабет Куду присоединятся музыканты, в последние годы постоянно сотрудничающие с Emiszatett: берлинская вокалистка Пегелия Голд, с участием которой был записан альбом «Earis», вышедший в этом году, и знаменитый кельнский электронщик Маркус Шмиклер.







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