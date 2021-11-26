Die Enttäuschung и Emiszatett выступят на фестивале «Джаз осенью»

«Нам придется изобретать свой собственный язык»
Вокруг книги Одри Лорд «Зами: как по-новому писать мое имя»26 ноября 2021392
В декабрьских концертах фестиваля Гёте-Института «Джаз осенью», который проходит в Москве, примут участие группы из Германии Die Enttäuschung и Emiszatett.
1 декабря на фестивале «Джаз осенью» пройдет концерт квартета Die Enttäuschung. На сцену Культурного центра «Дом» выйдут трубач Аксель Дёрнер, кларнетист Руди Махалл, контрабасист Ян Родер и барабанщик Михаэль Гринер.
«Состав квартета нельзя назвать ни вполне типичным для импровизационной музыки, ни необычным. Ближе всего он к великим квартетам Орнетта Коулмена и Альберта Айлера, вот только вместо саксофона — кларнет», — отмечают организаторы концерта.
8 декабря состоится концерт кельнского ансамбля Emiszatett, перенесенный с 3 ноября.
В Культурном центре «Бумажная фабрика» выступит экспериментальное трио, в котором к виолончелистке Элизабет Куду присоединятся музыканты, в последние годы постоянно сотрудничающие с Emiszatett: берлинская вокалистка Пегелия Голд, с участием которой был записан альбом «Earis», вышедший в этом году, и знаменитый кельнский электронщик Маркус Шмиклер.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:20Die Enttäuschung и Emiszatett выступят на фестивале «Джаз осенью»
16:36Серия «Обычная гениальная музыка» продолжится в ДК Рассвет
15:13Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет в Москве
14:41Песни Инстасамки проверят на пропаганду разврата
13:50Okko показывает курсы проекта Masters
13:29Издательство «БуксМАрт» объявило распродажу
12:44Пермская опера завершит год «Фаустом» Бархатова
Вчера
18:13Начинаются онлайн-встречи с участниками выставки «New Elements»
16:56Музей архитектуры представит «Панораму Венеции»Все новости
Вокруг книги Одри Лорд «Зами: как по-новому писать мое имя»26 ноября 2021392
75 треугольников и вареные яйца прозвучали на концерте «Русская музыка 2.1»25 ноября 20211251
Ольга Медведкова об одной неизвестной в России книге25 ноября 20211804
Бесконечная коллекция предметов Никиты Алексеева, или как измерить неизмеримое25 ноября 20211120
Городские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы25 ноября 20211008
Почему 7-я Афинская биеннале сравнивает наше время с затмением?24 ноября 20211479
Дружба двух столиц на совместном треке московских альт-рокеров и петербургского хип-хоп-дуэта24 ноября 20211513
Юрист Правозащитного центра «Мемориал»* рассказала Эвелине Руденко о своей работе и о людях, которые пострадают от его потенциальной ликвидации24 ноября 20211259
Дебаты премии «НОС-2021» в Красноярске23 ноября 20212805
Адам Михник о защите «Мемориала»* как сражении за будущее23 ноября 20212522
Глеб Павловский об идеях Арсения Рогинского и о том, что за угрозой «Мемориалу»* стоит не политика, а стратегия военного типа22 ноября 20213741
Историк Ирина Щербакова рассказывает о своих старых аудиозаписях женщин, переживших ГУЛАГ, — они хранятся сейчас в архиве «Мемориала»*. Вы можете послушать фрагменты одной из них: говорит подруга Евгении Гинзбург — Паулина Мясникова22 ноября 20215712