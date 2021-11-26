Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет в Москве

© Collegium Musicum

28 ноября в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве начнется Рождественский фестиваль духовной музыки «Адвент», организованный фондом Collegium Musicum.

Фестиваль откроется программой, посвященной 265-летию со дня рождения Моцарта. На концерте 28 ноября прозвучат 17 церковных сонат, написанных Моцартом в возрасте 16–24 лет, когда он служил концертмейстером при дворе Зальцбургского архиепископа.

2 декабря «Ренессанс-оркестр», который объединяет музыкантов Москвы и Петербурга, исполняющих музыку эпохи Ренессанса, представит программу «Музыка на Святое Рождество и к праздникам». В нее, в частности, вошли пьесы из Сборника Пьера Фалеза (1571), недавно расшифрованные и подготовленные к публикации одним из участников оркестра.

19 декабря, в преддверии западноевропейского Рождества, состоится выступление ансамбля «Хронос» под руководством Евгения Скурата. В новой программе «Рождественская музыка от Перотина до Мессиана» прозвучат сочинения из средневековых рукописей, древнейшие византийские стихиры, произведения европейских авторов Возрождения и Барокко, русские духовные песнопения допетровских времен, а также несколько произведений ХХ века.

5 декабря фестиваль продолжит органный вечер «Бах-гала» с участием Федора Строганова, Даниэля Сальвадора и Александра Фисейского.

12 и 18 декабря на фестивале будет звучать современная музыка. Сочинения Арво Пярта, Стива Райха, Нико Мьюли и Кайи Саариахо исполнит альтист Сергей Полтавский. В программу Марианны Высоцкой из цикла «Голоса Вселенной. Орган XXI&nbsolвека» будут вошли сочинения Ольвье Мессиана, Жана Лангле, Арво Пярта, Реджиса Кампо, Тадаси Яманучи, Альфреда Шнитке, Валерия Кикты, Фараджа Караева, а также российская премьера пьесы Дмитрия Смирнова «Love».

26 декабря ансамбль Collegium Musicum по традиции исполнит сочинения Баха, предназначенные для радостных дней Рождества. В этом году в программе третья часть «Рождественской оратории» и кантата на хорал Мартина Лютера «Слава Тебе, Иисусе Христе».

Подробнее узнать о концертах фестиваля «Адвент» и купить билеты можно на сайте Collegium Musicum.







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