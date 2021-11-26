Okko показывает курсы проекта Masters

© Okko

Мультимедийный сервис Okko в рамках проекта «Искусство онлайн» представляет коллекцию курсов петербургского образовательного проекта Masters.

Коллекция курсов Masters доступна подписчикам Okko с 25 ноября.

В нее входят лекции из циклов «Введение в историю искусства», «8 сюжетов из истории архитектуры», «Художницы», «Art&Science», «NFT-арт» и «BigData».

Школа Masters — образовательный проект, посвященный истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, теории архитектуры и дизайна, театра и кино, музыки и литературы. Лекторы школы — преподаватели университетов Петербурга и Москвы, а также эксперты в области искусства, такие как Ольга Свиблова, Алиса Прудникова, Лиза Савина, Марина Гисич, Дмитрий Озерков.

Курс «NFT-арт» Дмитрия Озеркова, заведующего отделом современного искусства Государственного Эрмитажа, записан в преддверии открытия выставки NFT- искусства в Эрмитаже, организованной совместно с Masters. Цикл доступен бесплатно для всех зарегистрированных пользователей сервиса.

Курс «Art&Science» посвящен неожиданному и противоречивому союзу художественных практик на основе творчества и научных исследований. Художественные проекты Art & Science предлагают критическое осмысление и художественное прочтение актуальных вопросов технологической повестки, начиная с 1960-х годов, открывая зрителю новые возможности для понимания «нового умного мира».

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского института культуры Юлия Арутюнян — преподаватель курса «Введение в историю искусства». Курс состоит из разделов «Введение в основные понятия», «Архитектура», «Графика», «Скульптура», «Живопись» и освещает теорию жанров и специфику каждого из видов изобразительного искусства.

Цикл лекций «BigData» подготовлен школой Masters совместно с БДТ имени Г.А. Товстоногова. Программа курса составлена экспертами в различных областях культуры и искусства и посвящена актуальному репертуару БДТ. Из лекций театрального критика и куратора, шеф-редактора раздела «Театр» COLTA.RU Дмитрия Ренанского зрители узнают больше о флагманском спектакле театра «Три толстяка», одна из частей которого доступна на сервисе в рамках фестиваля «Золотая маска» online.

Полина Бондарева, основатель и идеолог школы Masters:

«Мы впервые открываем доступ к эксклюзивному контенту для тех, кто хочет лучше разбираться в искусстве. Теперь лекции по истории мировой культуры доступны зрителям платформы Okko по всей стране. Надеемся, наши курсы помогут аудитории систематизировать уже имеющиеся знания и лучше разбираться в актуальных событиях современного художественного процесса».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU