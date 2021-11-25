Начинаются онлайн-встречи с участниками выставки «New Elements»

Анна Ридлер. Proof of Work: The Shell Record. 2021. Инсталляция, видео, ракушки, архивные материалы © Laboratoria.art

28 ноября в рамках образовательной программы к выставочному проекту «New Elements» в Новой Третьяковке состоится первая встреча серии artist-talks с его участниками. Встречи проводятся в онлайн-формате.

28 ноября с 12:00 по 14:00 пройдет artist-talk «Мыслить эволюцию» c художницей Аки Иномата (Япония).

Аки Иномата работает с живыми существами и исследует вопросы, связанные с их идентичностью. На встрече она расскажет о своих предыдущих проектах и о работе «Мыслить эволюцию #1: Kiku-ishi (Аммонит)», представленной на выставке «New Elements».

Трансляция будет доступна на YouTube-канале Laboratoria Art&Science на японском языке с последовательным переводом.

Встреча проводится при поддержке Японского фонда в Москве.

1 декабря с 17:30 по 19:30 пройдет artist-talk Визуальные данные и Искусственный интеллект: художественные стратегии в эпоху NFT с художницей Анной Ридлер (Великобритания).

Анна Ридлер, участница выставки «New Elements», расскажет об использовании машинного обучения в своей творческой практике и представит краткий обзор работы генеративно-состязательных сетей (GAN), которые она использует в своих произведениях.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале Laboratoria Art&Science на английском языке с синхронным переводом.

Встреча проводится в рамках программы UK — Russia Creative Bridge 2021–2022 при поддержке Отдела культуры и образования посольства Великобритании в Москве.

Обе встречи проведет Дарья Пархоменко, основатель и художественный руководитель Фонда Laboratoria Art&Science, куратор выставки «New Elements».

Выставка «New Elements» проходит в Запандом крыле Новой Третьяковки до 27 февраля 2022 года. Она предлагает взглянуть на мир как на аналоговый компьютер и представляет 12 произведений художников из разных стран, которые показывают, как сократить разрыв между компьютерными данными и миром.







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