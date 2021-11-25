Музей архитектуры представит «Панораму Венеции»

Высокая композиторская кухня
75 треугольников и вареные яйца прозвучали на концерте «Русская музыка 2.1»25 ноября 2021503
С 3 декабря по 27 февраля в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве пройдет выставка «Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта», которую музей организует совместно с Итальянским Институтом культуры в Москве и Фондом Кверини-Стампалья (Венеция).
Как сообщает сайт Музея архитектуры, проект зародился в Италии. Кураторы Джандоменико Романелли и Паскалин Ватен занимались историей особого сюжета, «панорама Венеции», зародившегося в рамках жанра городского пейзажа ведуты, а также изучали уникальную 23-метровую панораму Венеции раболты художника Джованни Бьязина. Эта панорама была создана в качестве особого художественного аттракциона для Национальной художественной выставки 1887 года в Венеции — предшественницы Венецианских Биеннале современного искусства.
Итальянская версия выставки «Панорама Венеции» с большим успехом прошла с июня по октябрь 2021 года в музее Кверини-Стампалья в Венеции.
Московская выставка рассказывает о становлении жанра «панорама Венеции» на протяжении веков, а также о панорамных видах города на воде «с высоты птичьего полета».
Произведения из собрания Музея архитектуры добавили в экспозицию тему венецианской ведуты XVIII века, не только сохранившей на холсте и бумаге изменившиеся или оставшиеся неизменными виды города, но и зафиксировавшей традиции венецианской видовой живописи Антонио Каналетто, Микеле Мариески и других венецианских художников.
На выставке можно будет увидеть панорамы Венеции XV–XVIII веков, с помощью современных технологий будет воссоздана «Панорама Венеции» Джованни Бьязина, впервые будут представлены фрагменты копии этой диорамы, созданные Джованни Бьязином и его сыном Витторио для участия во Всемирной выставке.
Экспозиция в Музее архитектуры расскажет, как старинные гравюры повлияли на иллюстрации туристических путеводителей, на появление панорамных литографий с видами Венеции, иллюстрированных карт города XVIII–XIX веков, как диорама Джованни Бьязина 1887 года стала предтечей европейского видового кинематографа конца XIX — XX веков.
Выставка проводится в рамках перекрестного года музеев Италии и России 2021-2022 при поддержке Посольства Италии в РФ и ЮниКредит Банка
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:13Начинаются онлайн-встречи с участниками выставки «New Elements»
16:56Музей архитектуры представит «Панораму Венеции»
16:09Выставка в Музее Прокофьева расскажет о необычных музыкальных идеях XX и XXI века
15:22Канский видеофестиваль отправляется в Красноярск
13:28У Зальцбургского фестиваля будет новый президент
12:57Научно-популярное кино из разных стран покажут в Петербурге
12:02В ММОМА пройдет выставка Егора Плотникова
24 ноября 2021
19:09Вячеслав Торчинский возглавит Пермскую художественную галерею
16:00Открыт набор в резиденцию «ГЭС-2» для нового поколения художницВсе новости
75 треугольников и вареные яйца прозвучали на концерте «Русская музыка 2.1»25 ноября 2021503
Ольга Медведкова об одной неизвестной в России книге25 ноября 2021865
Бесконечная коллекция предметов Никиты Алексеева, или как измерить неизмеримое25 ноября 2021523
Городские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы25 ноября 2021519
Почему 7-я Афинская биеннале сравнивает наше время с затмением?24 ноября 20211049
Дружба двух столиц на совместном треке московских альт-рокеров и петербургского хип-хоп-дуэта24 ноября 20211078
Юрист Правозащитного центра «Мемориал»* рассказала Эвелине Руденко о своей работе и о людях, которые пострадают от его потенциальной ликвидации24 ноября 20211003
Дебаты премии «НОС-2021» в Красноярске23 ноября 20212401
Адам Михник о защите «Мемориала»* как сражении за будущее23 ноября 20212094
Глеб Павловский об идеях Арсения Рогинского и о том, что за угрозой «Мемориалу»* стоит не политика, а стратегия военного типа22 ноября 20213269
Историк Ирина Щербакова рассказывает о своих старых аудиозаписях женщин, переживших ГУЛАГ, — они хранятся сейчас в архиве «Мемориала»*. Вы можете послушать фрагменты одной из них: говорит подруга Евгении Гинзбург — Паулина Мясникова22 ноября 20215171
«Иван Ильич подошел к мечети имени Рамзана Ахматовича Кадырова и горько взглянул на ее нежные белокаменные стены». Рассказ Сергея Мирошкина22 ноября 20211974