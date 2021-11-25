Музей архитектуры представит «Панораму Венеции»

Джованни Бьязин. Панорама Венеции. 1887 (фрагмент) © Предоставлено пресс-службой Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева

С 3 декабря по 27 февраля в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве пройдет выставка «Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта», которую музей организует совместно с Итальянским Институтом культуры в Москве и Фондом Кверини-Стампалья (Венеция).

Как сообщает сайт Музея архитектуры, проект зародился в Италии. Кураторы Джандоменико Романелли и Паскалин Ватен занимались историей особого сюжета, «панорама Венеции», зародившегося в рамках жанра городского пейзажа ведуты, а также изучали уникальную 23-метровую панораму Венеции раболты художника Джованни Бьязина. Эта панорама была создана в качестве особого художественного аттракциона для Национальной художественной выставки 1887 года в Венеции — предшественницы Венецианских Биеннале современного искусства.

Итальянская версия выставки «Панорама Венеции» с большим успехом прошла с июня по октябрь 2021 года в музее Кверини-Стампалья в Венеции.

Московская выставка рассказывает о становлении жанра «панорама Венеции» на протяжении веков, а также о панорамных видах города на воде «с высоты птичьего полета».

Произведения из собрания Музея архитектуры добавили в экспозицию тему венецианской ведуты XVIII века, не только сохранившей на холсте и бумаге изменившиеся или оставшиеся неизменными виды города, но и зафиксировавшей традиции венецианской видовой живописи Антонио Каналетто, Микеле Мариески и других венецианских художников.

На выставке можно будет увидеть панорамы Венеции XV–XVIII веков, с помощью современных технологий будет воссоздана «Панорама Венеции» Джованни Бьязина, впервые будут представлены фрагменты копии этой диорамы, созданные Джованни Бьязином и его сыном Витторио для участия во Всемирной выставке.

Экспозиция в Музее архитектуры расскажет, как старинные гравюры повлияли на иллюстрации туристических путеводителей, на появление панорамных литографий с видами Венеции, иллюстрированных карт города XVIII–XIX веков, как диорама Джованни Бьязина 1887 года стала предтечей европейского видового кинематографа конца XIX — XX веков.

Выставка проводится в рамках перекрестного года музеев Италии и России 2021-2022 при поддержке Посольства Италии в РФ и ЮниКредит Банка







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU