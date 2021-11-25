Научно-популярное кино из разных стран покажут в Петербурге

Кадр из фильма «Арктика. Очищение» © Киностудия имени М. Горького

С 1 по 6 декабря в Петербурге пройдет XVI Международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний», организованный Киностудией имени М. Горького. В программе лучшие фильмы о науке, снятые за прошедший год.

Фильмами открытия фестиваля «Мир знаний» станут новые работы Киностудии имени М. Горького. На большом экране впервые будут показаны документальный фильм с элементами анимации «Сахаров просит слова» режиссера Григория Курдяева, посвященный 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова, и фильм «Арктика. Очищение» режиссера Алексея Кобылкова о ежегодной экспедиции в рамках проекта «Волонтеры Арктики» экосоциологической организации «Зеленая Арктика».

На закрытии фестиваля состоится российская премьера документального полнометражного фильма «Корова» классика британского кинематографа Андреа Арнольд.

Конкурсная программа «Мира знаний» представит на площадке открытой киностудии «Лендок» десять документальных фильмов, в создании которых участвовали девять стран, в том числе пять российских премьер. Большинство отобранных в конкурс картин участвовали и побеждали на крупнейших международных кинофестивалях документального и научно-популярного кино.

Впервые на фестивале представлена панорамная программа российского научного и исследовательского кино. Она объединит лучшие научно-популярные и образовательные фильмы, снятые в России за последние два года. Все фильмы российской программы представят их авторы, после показов состоятся обсуждения с участием съемочных групп.

Также впервые на «Мире знаний» пройдет уникальный для России практический интенсив «Лаборатория научного кино».

За пять дней ее участники смогут получить рекомендации от профессионалов документального и научно-популярного кино, увидеть хиты научно-популярного кино этого и прошлого года, а также обсудить их с авторами из разных стран и посетить лекции и мастер-классы. Итоговые работы участников лаборатории на закрытом питчинге увидят представителям крупнейших киностудий России, онлайн-платформ, продюсерских и дистрибьюторских компаний. Призовой фонд закрытого питчинга — 300 тысяч рублей.

Тема «Мира знаний» в этом году — «Мы не можем жить без космоса». Космической теме посвящены несколько событий и программ фестиваля, в том числе премьера фильма «Гравитация», созданного телеканалом «Наука», и показ фильма «Невесомость» Томаса Варрете в рамках детской программы, собранной куратором кинофестиваля Ксенией Гапченко.

Среди специальных событий фестиваля паблик-ток «Фильмы, которые меняют общество», участие в котором примут режиссер Клим Шипенко, режиссер и журналист Роман Супер, режиссер и продюсер Сергей Карпов, директор Фестиваля актуального научного кино Ирина Белых и руководитель кинофестивального продвижения документального департамента Киностудии имени М. Горького Мария Безенкова. Модераторы — директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко и программный директор кинофестиваля «Мир знаний» Константин Шавловский. Участники обсудят поддержку социально-значимого кино, а также перспективы развития документалистики и производства научных и исследовательских фильмов в России.

Кроме того, на «Ленфильме» пройдет ретроспектива Семена Райтбурта, подготовленная к 100-летию со дня рождения режиссера, и начнется масштабный проект к 100-летию французского документалиста Криса Маркера, включающий кинопоказы, международную конференцию и выставку.

Программа «Галлюцинация искусственной жизни» куратора фестиваля, киноведа, арт-критика, преподавателя бакалавриата «Современное искусство» НИУ ВШЭ, члена интернационального жюри фестиваля короткометражного фильма в Оберхаузене Карины Караевой объединила фильмы, отражающие тему «нового человека» и рассказывающие о его возможностях или сверхвозможностях, включающих определенную форму разочарования в историческом, антропологическом и исследовательском смысле.

В последний день фестиваля состоится показ одного из самых известных документальных фильмов XX века «Человек с киноаппаратом» в сопровождении инклюзивного оркестра «Антон тут рядом».

Подробную информацию о фестивале можно получить на его сайте.

Фестиваль «Мир знаний» проводится в рамках Года науки и технологий при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, АНО «Национальные приоритеты», портала национальныепроекты.рф и социальной сети «ВКонтакте»







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