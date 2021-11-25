В ММОМА пройдет выставка Егора Плотникова

Егор Плотников. Ветреный день. 2018. Холст, масло © Предоставлено пресс-службой ММОМА

С 1 декабря по 16 января в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Гоголевском бульваре будет проходить персональная выставка Егора Плотникова «Большие перспективы».

Как сообщает сайт ММОМА, в экспозицию войдут более 50 работ, в которых Егор Плотников исследует формы отношений между пейзажем и зрителем посредством трансформации привычных для него способов экспонирования, намеренного разъединения живописи и скульптуры.

Такой подход предполагает новое прочтение произведений, представленных в рамках предыдущих проектов художника за последние восемь лет, а также дает возможность представить процесс создания живописных и скульптурных произведений, выполненных специально для выставки «Большие перспективы».

Ее лейтмотив — образ дороги без начала и конца, где путь не является средством достижения цели, а символизирует процесс и время для размышления.

Куратор выставки — Наташа Панкина.

Выставка проводится при поддержке галереи «Триумф»







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