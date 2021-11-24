Вячеслав Торчинский возглавит Пермскую художественную галерею

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Сегодня, 24 ноября, стало известно, что директором Пермской художественной галереи станет министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.
Как сообщает «Коммерсантъ», он будет представлен коллективу галереи в качестве руководителя до конца этой недели.
Юлия Тавризян, которая руководит Пермской художественной галереей с 2012 года, перейдет на должность заместителя директора.
Вячеслав Торчинский был назначен министром культуры Пермского края в 2018 году. До этого он руководил департаментом культуры Перми, возглавлял краевое АУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики», занимался бизнесом в сфере рекламы.
Ранее сообщалось, что краевые власти предложили Вячеславу Торчинскому возглавить дирекцию строящегося нового здания Пермской художественной галереи.
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