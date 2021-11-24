Вячеслав Торчинский возглавит Пермскую художественную галерею

Сегодня, 24 ноября, стало известно, что директором Пермской художественной галереи станет министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Как сообщает «Коммерсантъ», он будет представлен коллективу галереи в качестве руководителя до конца этой недели.

Юлия Тавризян, которая руководит Пермской художественной галереей с 2012 года, перейдет на должность заместителя директора.

Вячеслав Торчинский был назначен министром культуры Пермского края в 2018 году. До этого он руководил департаментом культуры Перми, возглавлял краевое АУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики», занимался бизнесом в сфере рекламы.

Ранее сообщалось, что краевые власти предложили Вячеславу Торчинскому возглавить дирекцию строящегося нового здания Пермской художественной галереи.







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