 
19:09 24 ноября 2021Новости
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Вячеслав Торчинский возглавит Пермскую художественную галерею

News_detailed_picture© business-class.su

Сегодня, 24 ноября, стало известно, что директором Пермской художественной галереи станет министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Как сообщает «Коммерсантъ», он будет представлен коллективу галереи в качестве руководителя до конца этой недели.

Юлия Тавризян, которая руководит Пермской художественной галереей с 2012 года, перейдет на должность заместителя директора.

Вячеслав Торчинский был назначен министром культуры Пермского края в 2018 году. До этого он руководил департаментом культуры Перми, возглавлял краевое АУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики», занимался бизнесом в сфере рекламы.

Ранее сообщалось, что краевые власти предложили Вячеславу Торчинскому возглавить дирекцию строящегося нового здания Пермской художественной галереи.



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