Государственный балет Берлина снял с репертуара «Щелкунчика»

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Руководство Государственного балета Берлина решило отменить представления балета Чайковского «Щелкунчик» в постановке российских хореографов Василия Медведева и Юрия Бурлаки из-за «блэкфейса» и танцовщиц из гарема.
Как объяснила берлинскому изданию B.Z. и.о. художественного руководителя Государственного балета Берлина Кристиана Теобальд, эта постановка 2013 года представляет собой реконструкцию оригинального спектакля Мариуса Петипа 1892 года, и некоторые ее элементы не отвечают представлениям постколониальной эпохи.
«Я убеждена, что нам нужно заново контекстуализировать этого "Щелкунчика"», — сказала Кристиана Теобальд. По ее словам, еще в 2015 году в театр поступили жалобы на то, что во втором действии балета двое детей выступают в черном гриме, похожем на «блэкфейс». При возобновлении спектакля под руководством шведского балетмейстера Йоханнеса Эмана он был устранен. Василий Медведев и Юрий Бурлака согласились на это изменение, хотя таким образом была нарушена историческая достоверность реконструкции.
Вызывают вопросы и другие номера «Щелкунчика», отражающие стереотипы конца XIX века: Китайский танец с мелким «семенящим» шагом и Восточный танец, в котором участвуют женщины из гарема, а у солистки темно-коричневый макияж.
«Это тоже вещи, которые сегодня уже нельзя ставить без обсуждения», — считает Кристиана Теобальд.
На вопрос, когда можно ожидать возвращения «Щелкунчика» в репертуар театра, руководитель Государственного балета Берлина ответила, что это произойдет только после того, как спектакль будет изменен. Она уверена, что современным хореографам необходимо прислушиваться к мнению публики и ученых.
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