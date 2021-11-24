Книга «Знак не сотрется» получила премию Яна Михальски

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23 ноября состоялось вручение премии Яна Михальски по литературе за 2021 год. Она присуждена Международному Мемориалу*, Алене Козловой, Николаю Михайлову, Ирине Островской и Ирине Щербаковой за коллективную работу над книгой «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах» (М., 2016; второе издание – 2019). Английский перевод – OST: Letters, Memoirs and Stories from Ostarbeiter in Nazi Germany (Granta, 2021).
Об этом сообщает сайт Международного Мемориала.
«Знак не сотрется» — документальное повествование о судьбе людей 1920-х годов рождения, оказавшихся во время войны на принудительных работах на заводах и фермах Третьего Рейха. Детство и школа, ужасы коллективизации и голодомор, начало войны и оккупация, угон, работа в Германии и возвращение в СССР — главные темы книги. Повествователями выступают сами остарбайтеры, рассказавшие свои истории в многочасовых интервью и объемных письмах-воспоминаниях.
Многие из интервью, лежащих в основе книги, опубликованы на сайте «Та сторона» с подробным тематическим, географическим, именным указателями и историческим комментарием.
Жюри премии отметило «большую работу Международного Мемориала, который с помощью этой книги, документирующей судьбы миллионов остарбайтеров, восстанавливает историческую правду и выполняет сложную задачу по спасению устной истории от уничтожения и незаконного присвоения».
В 2017 году книга «Знак не сотрется» получила премию «Просветитель» в номинации «Гуманитарные науки». С 2018 года работает передвижная выставка «Postscriptum. Восточные рабочие в Третьем Рейхе», также основанная на материалах мемориальской коллекции документов по истории принудительного труда.
Премия Яна Михальски вручается с 2010 года произведения художественной литературы и нон-фикшн на любом языке, опубликованные в любой стране мира. Обладателя премии по традиции объявляют в декабре, он получает денежный приз в размере 50 тысяч швейцарских франков.
В последние годы лауреатами премии Яна Михальски становились журналист Тьерри Уолтон (Франция), писатели Сергей Жадан (Украина), Ольга Токарчук (Польша) и Миа Куто (Мозамбик).
* Внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента
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