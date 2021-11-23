 
13:40 23 ноября 2021Новости
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Выставка Ники Нееловой пройдет в Центре Вознесенского

News_detailed_picture«Lemniscate XI» и «Lemniscate XIV» Ники Нееловой в пространстве Celine New Bond Street (Лондон)© Предоставлено пресс-службой Центра Вознесенского

1 декабря Центр Вознесенского совместно с Базовой кафедрой Музея современного искусства «Гараж» в НИУ ВШЭ откроет выставку «[Ъ] [Ы] [Ь]» британской художницы российского происхождения Ники Нееловой, работающей в жанре скульптуры и пространственной инсталляции.

Как сообщает сайт Центра Вознесенского, название выставки — цитата из стихотворения «Тринадцать» Льва Лосева: «Поэт рифмует буквы ъ, ы и ь, называемые в прошлом как éръ, еры́ и éрь, со словом "зверь". Сегодня в этом буквенном сочетании мы можем прочитать только звук "Ы". Невозможность звукоизвлечения как будто опустошает эти знаки, и их форма выходит на первый план, напоминая о том, как они выглядят, а не читаются».

Художественная практика Ники Нееловой вдохновлена архитектурным окружением и теми элементами, которые служат посредниками между человеком и пространством. Художница трансформирует привычные объекты, раскрывая их спящий потенциал: поручни скручиваются в спирали, паркетная доска встает на дыбы, стены обнажают каркас.

«В моих объектах отражается хореография отсутствующего человеческого тела. Я использую вторичные материалы, потому что мир уже перенаселен объектами из-за неэтичного производства. Кроме того, использование материалов в конце их жизненного цикла позволяет преодолевать временные рамки. Всегда нужно немного путешествовать во времени», — говорит Ника Неелова.

Трехчастное название проекта соотнесено с экспозицией, разбитой на три зала. На выставке будет показана самая известная серия скульптур «Lemniscate», из старых деревянных поручней, большая инсталляция «Folded Studio», повторяющая очертания периметра мастерской художницы в Лондоне, настенные объекты «Lateral Cuts», имитирующие поперечные разрезы строительных конструкций, а также другие работы, созданные специально для Москвы.

Выставка Ники Нееловой «[Ъ] [Ы] [Ь]» в Центре Вознесенского продлится до 7 января 2022 года.



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