Выставка Ники Нееловой пройдет в Центре Вознесенского

Десять критиков в поисках авторов
Дебаты премии «НОС-2021» в Красноярске23 ноября 20211017
1 декабря Центр Вознесенского совместно с Базовой кафедрой Музея современного искусства «Гараж» в НИУ ВШЭ откроет выставку «[Ъ] [Ы] [Ь]» британской художницы российского происхождения Ники Нееловой, работающей в жанре скульптуры и пространственной инсталляции.
Как сообщает сайт Центра Вознесенского, название выставки — цитата из стихотворения «Тринадцать» Льва Лосева: «Поэт рифмует буквы ъ, ы и ь, называемые в прошлом как éръ, еры́ и éрь, со словом "зверь". Сегодня в этом буквенном сочетании мы можем прочитать только звук "Ы". Невозможность звукоизвлечения как будто опустошает эти знаки, и их форма выходит на первый план, напоминая о том, как они выглядят, а не читаются».
Художественная практика Ники Нееловой вдохновлена архитектурным окружением и теми элементами, которые служат посредниками между человеком и пространством. Художница трансформирует привычные объекты, раскрывая их спящий потенциал: поручни скручиваются в спирали, паркетная доска встает на дыбы, стены обнажают каркас.
«В моих объектах отражается хореография отсутствующего человеческого тела. Я использую вторичные материалы, потому что мир уже перенаселен объектами из-за неэтичного производства. Кроме того, использование материалов в конце их жизненного цикла позволяет преодолевать временные рамки. Всегда нужно немного путешествовать во времени», — говорит Ника Неелова.
Трехчастное название проекта соотнесено с экспозицией, разбитой на три зала. На выставке будет показана самая известная серия скульптур «Lemniscate», из старых деревянных поручней, большая инсталляция «Folded Studio», повторяющая очертания периметра мастерской художницы в Лондоне, настенные объекты «Lateral Cuts», имитирующие поперечные разрезы строительных конструкций, а также другие работы, созданные специально для Москвы.
Выставка Ники Нееловой «[Ъ] [Ы] [Ь]» в Центре Вознесенского продлится до 7 января 2022 года.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:17Олег Нестеров представит проект о советской киномузыке
16:19Выставка Первой Коми биеннале откроется в Петербурге
15:53В России запретили книгу Марты Хиллерс «Женщина в Берлине»
14:29Робер Лепаж поставит в Театре наций «Мастера и Маргариту»
13:40Выставка Ники Нееловой пройдет в Центре Вознесенского
12:51Музей «Гараж» восстановит павильон «Шестигранник» в Парке Горького
11:28«Вышка» открыла Институт кино
22 ноября 2021
18:44Польские историки призывают к солидарности с «Мемориалом»
16:32Определены финалисты премии «Лавровая ветвь»Все новости
Дебаты премии «НОС-2021» в Красноярске23 ноября 20211017
Адам Михник о защите «Мемориала»* как сражении за будущее23 ноября 2021829
Глеб Павловский об идеях Арсения Рогинского и о том, что за угрозой «Мемориалу»* стоит не политика, а стратегия военного типа22 ноября 20212079
Историк Ирина Щербакова рассказывает о своих старых аудиозаписях женщин, переживших ГУЛАГ, — они хранятся сейчас в архиве «Мемориала»*. Вы можете послушать фрагменты одной из них: говорит подруга Евгении Гинзбург — Паулина Мясникова22 ноября 20213824
«Иван Ильич подошел к мечети имени Рамзана Ахматовича Кадырова и горько взглянул на ее нежные белокаменные стены». Рассказ Сергея Мирошкина22 ноября 20211204
Олег Радзинский о новом фильме, снятом автором «Москвы» и «Мишени», режиссером Александром Зельдовичем22 ноября 20211531
Георгий Соколов о музейном и научном будущем неофициального искусства19 ноября 20213517
Лариса Малышева вспоминает, как в 1970-х монументальные объекты стали световыми — и как она их проектировала19 ноября 20212667
Лидер «Центра» и лидер «Телевизора» выступают против бешенства коллективного иммунитета19 ноября 20214784
Новый альбом «ДДТ», возвращения Oxxxymiron и Ёлки, композиторский джаз Игоря Яковенко и другие примечательные альбомы месяца18 ноября 20215060
«Любовные письма» Семена Александровского и «Pop-up театра»18 ноября 20213453
О чем напоминает власти «Мемориал»* и о чем ей хотелось бы как можно быстрее забыть. Текст Ксении Лученко18 ноября 20214216