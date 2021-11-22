Определены финалисты премии «Лавровая ветвь»

20 ноября завершился второй тур ХХII Национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь». По итогам голосования 50 членов большого жюри определились тройки финалистов во всех номинациях.

Об этом сообщает сайт «Лавровой ветви».

Лучший арт-фильм

«Блокада», реж. Андрей Фурманчук

«Легенда о Зигфриде», реж. Светлана Стрельникова

«Расторгуев», реж. Евгения Останина



Лучший кинофильм

«Амурская голгофа», реж. Юлия Серьгина

«Дальний план», реж. Владимир Головнев

«Остров», реж. Светлана Родина, Лоран Ступ



Лучший телефильм

«F@ck this job», реж. Вера Кричевская

«В лысого не стрелять!», реж. Анна Артемьева

«Дело Сахарова», реж. Елена Якович



Лучший научно-популярный, просветительский фильм (имени Льва Николаева)

«Робот, я люблю тебя?», реж. Юлия Киселева

«Шульган-Таш», реж. Дмитрий Завильгельский

«Это Эдик», реж. Иван Проскуряков



Лучший дебют

«Лыжня», реж. Никита Сташкевич

«Начальник отряда», реж. Никита Ефимов

«Я живу в зоопарке», реж. Владислав Зайцев



Также сообщается, что премия за вклад в кинолетопись с 2021 года будет называться премией за вклад в документальное кино. Она присуждена режиссеру Виктору Косаковскому.

Победители будут объявлены на церемонии вручения премии «Лавровая ветвь», которая в этом году состоится 10 декабря в прямом эфире телеканала «Дождь»*.



* Внесен Минюстом РФ в ресстр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента







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