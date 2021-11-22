Определены финалисты премии «Лавровая ветвь»

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20 ноября завершился второй тур ХХII Национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь». По итогам голосования 50 членов большого жюри определились тройки финалистов во всех номинациях.
Об этом сообщает сайт «Лавровой ветви».
Лучший арт-фильм
Лучший кинофильм
Лучший телефильм
Лучший научно-популярный, просветительский фильм (имени Льва Николаева)
Лучший дебют
Также сообщается, что премия за вклад в кинолетопись с 2021 года будет называться премией за вклад в документальное кино. Она присуждена режиссеру Виктору Косаковскому.
Победители будут объявлены на церемонии вручения премии «Лавровая ветвь», которая в этом году состоится 10 декабря в прямом эфире телеканала «Дождь»*.
* Внесен Минюстом РФ в ресстр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
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