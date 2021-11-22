 
16:32 22 ноября 2021Новости
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Определены финалисты премии «Лавровая ветвь»

News_detailed_picture© lavrdoc.ru

20 ноября завершился второй тур ХХII Национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь». По итогам голосования 50 членов большого жюри определились тройки финалистов во всех номинациях.

Об этом сообщает сайт «Лавровой ветви».

Лучший арт-фильм

  • «Блокада», реж. Андрей Фурманчук
  • «Легенда о Зигфриде», реж. Светлана Стрельникова
  • «Расторгуев», реж. Евгения Останина


Лучший кинофильм

  • «Амурская голгофа», реж. Юлия Серьгина
  • «Дальний план», реж. Владимир Головнев
  • «Остров», реж. Светлана Родина, Лоран Ступ


Лучший телефильм

  • «F@ck this job», реж. Вера Кричевская
  • «В лысого не стрелять!», реж. Анна Артемьева
  • «Дело Сахарова», реж. Елена Якович


Лучший научно-популярный, просветительский фильм (имени Льва Николаева)

  • «Робот, я люблю тебя?», реж. Юлия Киселева
  • «Шульган-Таш», реж. Дмитрий Завильгельский
  • «Это Эдик», реж. Иван Проскуряков


Лучший дебют

  • «Лыжня», реж. Никита Сташкевич
  • «Начальник отряда», реж. Никита Ефимов
  • «Я живу в зоопарке», реж. Владислав Зайцев


Также сообщается, что премия за вклад в кинолетопись с 2021 года будет называться премией за вклад в документальное кино. Она присуждена режиссеру Виктору Косаковскому.

Победители будут объявлены на церемонии вручения премии «Лавровая ветвь», которая в этом году состоится 10 декабря в прямом эфире телеканала «Дождь»*.


* Внесен Минюстом РФ в ресстр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента



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