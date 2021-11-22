 
13:58 22 ноября 2021Новости
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«Эшколот» представит онлайн-лекцию об Айн Рэнд

News_detailed_picture© «Молодая гвардия»

25 ноября культурно-образовательный проект «Эшколот» организует онлайн-лекцию, посвященную Айн Рэнд в связи с выходом ее биографии.

Начало в 20:00, регистрация — здесь.

Книга Людмилы Никифоровой и Михаила Кизилова «Айн Рэнд» вышла в серии «Жизнь замечательных людей».

На лекции «Еврей расправил плечи» историк Михаил Кизилов расскажет о ранее неизвестных эпизодах из биографии знаменитой русско-еврейско-американской писательницы Алисы Розенбаум (1905–1982), более известной читателям под псевдонимом Айн Рэнд, а также попытается раскрыть роль, которую в ее судьбе сыграло еврейское происхождение и еврейское окружение — как в России, так и в Америке.

Лекция проводится при поддержке Genesis Philanthropy Group



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