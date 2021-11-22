Вручена премия «Книжный червь»

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В Петербурге прошла церемония награждения лауреатов восьмого сезона профессиональной книгоиздательской премии «Книжный червь».
В номинации «Воплощенная поэзия» награду получила актриса Светлана Крючкова, автор и исполнитель программ по стихам Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и Марии Петровых, поэзии Осипа Мандельштама, пушкинской, лермонтовской и других композиций.
В номинации «Wissen im Werden» («Знание в становлении») премия «Книжный червь» присуждена создателю некоммерческих электронных библиотек ImWerden и «Вторая литература» Андрею Никитину-Перенскому (Мюнхен).
Победителем в номинации «Хранитель вечности» стал Вячеслав Нечаев — архивист, библиограф, с 1967 года возглавляющий Центральную научную библиотеку Союза театральных деятелей России.
В номинации «Свобода слова» премию получил журналист и издатель Борису Пастернаку.
В шорт-лист 2021 года также входили художественный и литературный критик Лола Звонарева, редактор Светлана Зорина, книжный блогер Юрий Окунев, искусствовед Дмитрий Фомин и книговед Юлия Щербинина.
Ежегодная профессиональная гуманитарная и книгоиздательская премия «Книжный червь» учреждена в 2014 году издательством «Вита Нова», Институтом русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук, Всемирным клубом петербуржцев и Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля (ГМИРЛИ).
Номинации формулируются индивидуально для каждого лауреата. Принцип присуждения премии — по совокупности заслуг, без привязки к «достижениям прошедшего года».
В жюри премии входят директор ГМИРЛИ Дмитрий Бак, научный руководитель Пушкинского дома Всеволод Багно, главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, издатель Алексей Захаренков, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак, литературовед Жорж Нива, режиссер Юрий Норштейн, президент Всемирного клуба петербуржцев, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, издатель Ирина Прохорова и кинорежиссер Александр Сокуров.
При поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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