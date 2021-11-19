Умерла Нина Русланова

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21 ноября в Москве в возрасте 75 лет умерла актриса Нина Русланова.
Об этом сообщает ТАСС.
Нина Ивановна Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове Харьковской области, росла в детских домах, окончила строительное училище, отучилась один курс в Харьковском театральном институте.
В 1969 году окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина, в том же году поступила в труппу Театра имени Евг. Вахтангова. В 1985–1988 годах была актрисой Театра имени Вл. Маяковского, в 1990-х — Театра имени Рубена Симонова, играла в антрепризных спектаклях.
С 1967 года снималась в кино, первую роль исполнила в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи». Фильмография Нины Руслановой насчитывает более 130 фильмов и сериалов, среди которых «Афоня» (1975) Георгия Данелии, «Не стреляйте в белых лебедей» (1980) Родиона Нахапетова, «Мой друг Иван Лапшин» (1984) Алексея Германа, «Завтра была война» (1987) Юрия Кары, «Собачье сердце» (1988) Владимира Бортко, «Настройщик» (2004) Киры Муратовой.
Обладательница многих профессиональных наград, в том числе Государственной премии РСФСР и кинопремии «Ника». Народная артистка России (1998).
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