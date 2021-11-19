В Москве состоится фестиваль немецкого кино

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С 25 по 30 ноября в московских кинотеатрах «Художественный» и «Октябрь» пройдет 20-й Фестиваль немецкого кино. В программе полнометражные игровые и документальные фильмы, новинки короткометражного кино и сериал «Катакомбы».
Юбилейный фестиваль немецкого кино в Москве, организованный German Films Service+Marketing GMBH и арт-объединением CoolConnections, откроют две картины по мотивам немецких литературных бестселлеров.
25 ноября в кинотеатре «Художественный» будет представлена экранизация романа Эриха Кестнера «Фабиан — полет в пропасть» в постановке режиссера Доминика Графа.
В тот же вечер в киноцентре «Октябрь» можно будет увидеть фильм Сабрины Сараби «Кто присмотрит за телятами» по одноименному роману Алины Хербинг, номинированный в Локарно на «Золотого леопарда» и завоевавший приз за лучшую женскую роль (Саския Розендаль).
Также на фестивале покажут комедию «Порядок превыше всего», полнометражный режиссерский дебют актрисы Нати Брункхорст, документальный фильм Марка Баудера «Кем мы были» и сериал Якоба М. Эрвы «Катакомбы», уводящий зрителя за блестящие фасады Мюнхена в катакомбы, где представители «золотой молодежи» сталкиваются с бездомными и бродягами.
Полностью программа фестиваля опубликована на сайте CoolConnections.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Фестиваль проводится при поддержке Посольства Федеративной Республики Германии, Года Германии в России 2020/2021 и Гёте-Института
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