Премьера детского спектакля Александры Ловянниковой пройдет в Перми

© Предоставлено пресс-службой Пермского театра оперы и балета

В Пермском театре оперы и балета идут репетиции спектакля «Петя и волк» в постановке Александры Ловянниковой по мотивам симфонической сказки Сергея Прокофьева. Премьерные представления пройдут 4 и 5 декабря на сцене Частной филармонии «Триумф».

Об этом сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

Александра Ловянникова (Москва) — режиссер, художник, актриса, выпускница экспериментальной мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова (РАТИ-ГИТИС), многократный номинант национальной театральной премии «Золотая маска».

«За последние годы Александра Ловянникова зарекомендовала себя ведущим специалистом российского театра для детей и юношества, являясь автором около десятка музыкально-мультипликационных, интерактивных и кукольных спектаклей, которые идут сегодня по всей стране», — отмечают в пресс-службе.

«Для нас было в первую очередь важно раскрыть театральный потенциал музыки Прокофьева, написанной с такой иронией и нежностью, — рассказывает Александра Ловянникова. — Работая с драматургом Юлией Поспеловой, мы стремились найти точки соприкосновения с этим материалом, сделать историю понятной современному ребенку. Герой нашего спектакля мысленно возвращается в детство, вспоминая, как он ездил гостить на дачу к своему дедушке — известному дирижеру, который говорил с ним, конечно, только о музыке...»

Над спектаклем также работают музыкальный руководитель и дирижер Владимир Ткаченко, хореограф Лаура Хасаншина, художник по декорациям Кристина Кипина, художник по костюмам и маскам Ульяна Глумова, видеохудожник Михаил Заиканов и художник по свету Антон Астахов.







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