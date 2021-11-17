 
12:05 17 ноября 2021Новости
1569

Умер Юрий Фрейдин

News_detailed_picture© Ruthenia.ru

Сегодня, 17 ноября, в Москве умер литературовед, исследователь жизни и творчества Осипа Мандельштама, сопредседатель Мандельштамовского общества Юрий Фрейдин (1942-2021).

Об этом сообщают кафедра русской литературы Тартуского университета, редакция проекта «Рутения» и открытый семинар «Сильные тексты».

«Психиатр по специальности, Юрий Львович был одним из крупнейших исследователей Мандельштама, близким другом и душеприказчиком вдовы поэта Надежды Яковлевны, выдающимся знатоком русской литературы. Тартуская кафедра русской литературы потеряла верного и доброго друга, — говорится в сообщении. — Светлая память и искренние соболезнования родным и друзьям».



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
Как оставаться социофобом там, где это не приветствуетсяМолодая Россия
Как оставаться социофобом там, где это не приветствуется 

«В новом обществе как таковых болезней нет, не считая расстройства настроения или так называемого мудодефицита. Страны Западного и Восточного конгломератов даже соревнуются за звание самой мудостабильной страны». Рассказ Анастасии Ериной

15 ноября 20211836