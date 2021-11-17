Умер Юрий Фрейдин

Сегодня, 17 ноября, в Москве умер литературовед, исследователь жизни и творчества Осипа Мандельштама, сопредседатель Мандельштамовского общества Юрий Фрейдин (1942-2021).

Об этом сообщают кафедра русской литературы Тартуского университета, редакция проекта «Рутения» и открытый семинар «Сильные тексты».

«Психиатр по специальности, Юрий Львович был одним из крупнейших исследователей Мандельштама, близким другом и душеприказчиком вдовы поэта Надежды Яковлевны, выдающимся знатоком русской литературы. Тартуская кафедра русской литературы потеряла верного и доброго друга, — говорится в сообщении. — Светлая память и искренние соболезнования родным и друзьям».







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