 
14:45 16 ноября 2021Новости
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Фестиваль актуальной независимой анимации пройдет в «Пионере»

News_detailed_picture© «Пионер»

24 ноября в московском кинотеатре «Пионер» состоится 6-й фестиваль актуальной независимой анимации «А4». На нем будут представлены анимационные короткометражные фильмы, произведенные в странах Вышеградской четверки.

В программу этого года вошли десять авторских фильмов-участников международных фестивалей (Анси, Штутгарт и других), созданных молодыми режиссерами из Венгрии, Чехии, Польши и Словакии.

Общий хронометраж программы — 73 минуты, все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Купить билеты (600 рублей) и узнать подробнее о фильмах фестиваля можно на сайте кинотеатра «Пионер».

Показ организован совместно с Институтом Листа, Чешским центром, Польским культурным центром и Словацким институтом в Москве



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