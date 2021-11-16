Еврейский музей представит выставку о еврейском детстве

28 ноября в Еврейском музее и центре толерантности в Москве откроется выставка «Как стать евреем? Будни и традиции еврейского детства».

Она расскажет о ритуалах, играх и артефактах, из которых складывается детский мир в еврейской семье, сообщает сайт Еврейского музея.

Выставка будет интегрирована в основную экспозицию музея как игровое, увлекательное пространство, последовательно рассказывающее о различных аспектах взросления, воспитания и обучения: от рождения до бар- или бат-мицвы (еврейского совершеннолетия).

Игры, учебники и традиционные атрибуты обрядов и ритуалов можно будет примерить или потрогать. Они будут представлены наряду с первыми изданиями детских книг, иллюстрированных Эль Лисицким, Исааком Рыбаком, Меером Аксельродом. Вместе с ними выставка покажет исторические артефакты, происходящие из разных общин, с XVII века и до наших дней.

Предметы для выставки предоставят Музей истории евреев России, Центр «Петербургская иудаика», Музей религии в Санкт-Петербурге, а также частные коллекции.

Кураторы выставки: Лия Чечик, Мария Каспина, Арэль Гринберг.

Выставка «Как стать евреем? Будни и традиции еврейского детства» в Еврейском музее продлится до 25 марта 2022 года.







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