В Электротеатре Станиславский откроется выставка Бориса Юхананова

С 14 ноября по 8 декабря в фойе Электротеатра Станиславский в Москве в рамках фестиваля NET («Новый европейский театр») будет проходить выставка Бориса Юхананова «Катабасис. Бесы».

На выставке можно будет увидеть графическую серию из 86 работ Бориса Юхананова, фотографии Андрея Безукладникова, видеофрагменты спектакля, анимированную графику, созданную видеохудожниками Ильей Стариловым и Александрой Агринской.

Также в программе выставки цифровой релиз диска Дмитрия Курляндского с музыкальной композицией, созданной для спектакля Бориса Юхананова по «Бесам» Достоевского, премьера которого состоялась 25 сентября 2021 года в Государственном театре города Котбуса (сценография — Степан Лукьянов, костюмы — Анастасия Нефедова, драматург — Ольга Федянина).







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