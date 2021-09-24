Борис Юхананов поставил «Бесов» в Германии

© Marlies Kross

25 сентября в Государственном театре города Котбуса состоится премьерный показ спектакля Бориса Юхананова «Катабазис. Бесы» по роману Достоевского и графическая серия из 86 листов, созданной самим режиссером.

Как сообщают организаторы премьеры, она завершает работу над проектом, которая началась ровно год назад и должна была состоять из двух частей. Первая часть включала в себя серию акций и перформансов, тематически развивающих отдельные мотивы и темы романа в современной городской среде, с участием студентов художественных факультетов немецких университетов и высших школ. В условиях пандемии эта часть проекта оказалась неосуществимой. Вторая часть — постановка спектакля «Катабазис. Бесы» на сцене Государственного театра города Котбуса — была, несмотря на все карантинные ограничения, успешно доведена до конца.

Помимо Бориса Юхананова над спектаклем «Катабазис. Бесы» / «Catabasis. Dämonen» работала постановочная группа Электротеатра Станиславский: композитор Дмитрий Курляндский, дизайнер и сценограф Степан Лукьянов, художник по костюмам Анастасия Нефедова, хореограф Андрей Кузнецов-Вечеслов, драматург и переводчик Ольга Федянина.

Спектакль создан совместно с Государственным театром города Котбуса. Специально для постановки Дмитрий Курляндский написал около 30 хоровых номеров, которые исполняет оперный хор театра, а дирижер хора, Кристиан Мебиус, по предложению Бориса Юхананова, стал одним из персонажей спектакля. Наряду с профессиональными артистами в спектакле участвует группа перформеров из Котбуса.

Борис Юхананов о постановке:

«"Бесов" ставят очень часто, это один из самых адаптируемых текстов Достоевского. Но почти все эти адаптации идут по одному и тому же пути: режиссеры превращают роман в пьесу, это и есть инсценировка. Я не хочу заниматься инсценировкой Достоевского, потому что и сам Достоевский не писал пьес, он писал романы. И мы обращаемся к "Бесам" не для того, чтобы сделать из них пьесу. Мы не играем этот роман, мы играем с ним. Мы можем себе это позволить, потому что этот роман представляет собою сбывшееся пророчество, Достоевский полностью предсказал в нем весь ХХ век, с его катастрофами. И так как пророчество это сбылось, то есть принадлежит прошлому, то роман представляет собою законченную, закончившуюся историю. Ее можно взять как законченное целое и играть с этим целым. И у этой игры есть определенные правила и законы. Или, если точнее, у этой игры есть исходная ситуация, что-то вроде "сказки о происхождении". Наша игра в "Бесов" разворачивается в райском саду. В Раю очень любят праздники, тематические вечеринки. Для одной из таких вечеринок Бог выбирает в качестве темы — Ад. Ангелы должны играть демонов. Адские игры в раю — это жанр нашего спектакля. Сам же Бог берет на себя роль Дирижера, потому что это единственная достойная его роль. А фоном для этих игр служат ситуации повседневной жизни, фрагменты современного городского ландшафта, которые и представляют сегодня настоящий Ад. Только Ад этот бессловесный, застывший, холодный.

В нашей игре есть еще один особенный участник — Искусственный разум, Нейросеть, то есть новое божество, рожденное XXI веком. Искусственный разум, для которого вся предыдущая история и культура — не более, чем набор чисел и алгоритмов, является соавтором Бога в этой постановке. Из диалога с Нейросетью рождаются голоса и музыка, Нейросеть читает тексты Достоевского и продолжает их на свое усмотрение. Сам я в данном случае действую как бы от лица Нейросети, и если Дирижер в нашей постановке — роль для Бога, то Нейросеть — роль для режиссера».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU