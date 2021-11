Iron Maiden выступят на московском стадионе

© Iron Maiden / Facebook

1 июня 2022 года на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится концерт британской хеви-метал-группы Iron Maiden.

Об этом сообщают организаторы концерта, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр».

Билеты поступят в продажу 15 ноября. Эксклюзивная предпродажа билетов будет осуществляться для членов официального фан-клуба Iron Maiden.

Специальный гость концерта — хард-рок-группа Airbourne (Австралия) при поддержке готик-метал-группы Lord Of The Lost (Германия).

Московский концерт Iron Maiden откроет заключительную часть европейского тура The Legacy Of The Beast 2022. Из России группа отправится в Финляндию, затем до конца июля выступит с концертами в Венгрии, Великобритании, Бельгии, Дании, Чехии, Норвегии, Франции, Нидерландах, Швейцарии, Германии, Италии, Австрии, Швеции, Польше, Испании и Португалии.







