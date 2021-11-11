Центр Вознесенского покажет фильм Дениса Клеблеева «Король Лир»

11 ноября в Центре Вознесенского в Москве состоится показ фильма «Король Лир» (2017) режиссера Дениса Клеблеева.

Начало в 19:30, регистрация — здесь.

Герой фильма «Король Лир» — пожилой состоятельный актер, одержимый идеей сыграть Короля Лира, трагически переживает собственную семейную драму, превращаясь в реального шекспировского персонажа.

Фильм участвовал в основном конкурсе «Артдокфеста», международном конкурсе «Флаэртианы» и национальном конкурсе фестиваля «Послание к человеку».

После просмотра пройдет обсуждение с режиссером картины, кинокуратором Центра Вознесенского Зоей Кошелевой и куратором платформы «Пилигрим» Михаилом Давыдовым.

Показ входит в сопроводительную программу к выставке «Игра в города», посвященной сорокалетию спектакля «Юнона и Авось», которую Центр Вознесенского проводит на Казанском вокзале. В центре выставки — инсталляция художницы и сценографа Ирины Кориной, представляющая собой проект музея «Юноны и Авось».







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