На Казанском вокзале пройдет выставка к 40-летию «Юноны и Авось»

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27 октября в Москве в историческом зале ожидания Казанского вокзала «Комфорт» откроется выставка «Игра в города», посвященная сорокалетнему юбилею спектакля «Юнона и Авось». В центре выставки – инсталляция художницы и сценографа Ирины Кориной, представляющая собой проект музея «Юноны и Авось».
Как сообщает сайт Центра Вознесенского, экспозиция поп-ап-музея посвящена истории создания спектакля, рассказанной через эпизоды из жизни шести авторов: поэта Андрея Вознесенского, композитора Алексея Рыбникова, режиссера Марка Захарова, художника Олега Шейнциса, балетмейстера Владимира Васильева и актера Николая Караченцова.
Единое повествование в инсталляции художницы Ирины Кориной под кураторством Вячеслава Шмырова рассказывает о том, как «Юнона и Авось» стала легендарной постановкой с международной славой, и помещает ее в культурный контекст эпохи застоя.
Для Центра Вознесенского обращение к знаменитой рок-опере не только дань уважения постановке «Ленкома» и поэме Андрея Вознесенского, но и попытка рассказать о «Юноне и Авось» как о произведении, преодолевшем границы искусств, жанров, государств, идеологий.
Выставка «Игра в города» — о том, благодаря чему «Юнона и Авось» смогла объединить разных людей и разные континенты. Место проведения — зал ожидания Казанского вокзала, построенный архитектором Алексеем Щусевым в начале ХХ века, выступает здесь метафорой пересечения творческих замыслов и судеб.
В основе сюжета спектакля история любви русского графа Резанова и испанской девушки Кончиты, дочери губернатора основанного испанцами на американском континенте города Сан-Франциско, — феерическая цепочка географических названий и исторических событий, неоднократно оплетающая нашу планету.
Так и уникальная судьба спектакля начинается в 1971 году, когда Андрей Вознесенский, находясь в Канаде, знакомится с историей любви Резанова и Кончиты и пишет об этом поэму «Авось». Она и становится отправной точкой одной из самых красивых легенд о любви, выраженной сначала в рок-опере Алексея Рыбникова, а потом в спектакле театра «Ленком». Здесь образуется новая «игра в города»: от премьеры «Юноны и Авось» в Москве в застойном 1981 году через триумфальные гастроли в Париже в 1983 году, сделавшие спектакль достоянием мира, до нью-йоркских гастролей театра «Ленком» на закате горбачевской эпохи в 1990-м.
Ирина Корина:
«Мы создаем проект музея "Юноны и Авось": меняем местонахождение спектакля, его смысловое положение, рассматриваем этот проект как часть истории страны. Вспоминаем контекст возникновения, конец 70-х и 80-е и думаем о нем как о наследии, как о части музейной коллекции. Сама форма экспонирования на выставке "Игра в города" носит макетно-декорационный характер. Этот музей пока представляет из себя модель, эскиз.
Выставку будет сопровождать перформативная и образовательная программа. Среди готовящихся событий — перформансы, концерты, кураторские экскурсии, мастер-классы, лекции о «Юноне и Авось» и кинопоказы.
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