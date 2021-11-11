Выставка молодых казанских художников и музыкантов откроется в «Смене»

© Центр современной культуры «Смена»

13 ноября в Центре современной культуры «Смена» откроется выставка «Кажется, будет выставка в Казани», в которой примут участие 22 казанских художника и музыканта.

Как сообщает сайт «Смены», выставка станет первым в истории современной Казани масштабным экспозиционным проектом, призванным вывести на первый план молодых представителей локальной художественной сцены.

В 1915 году вольнослушатель Казанской художественной школы Александр Родченко писал своей возлюбленной Варваре Степановой: «Кажется, будет выставка в Казани».

«Вынесенная в название выставки фраза из переписки Родченко со Степановой воспринимается полифонически. В ней слышится и нетерпеливое, по-авангардистски напористое предвкушение момента предъявления себя миру, и потребность в зрителе, с которым художник хочет поделиться своими "безумными открытиями", и желание найти единомышленников. Как и век назад, сегодня в Казани такие настроения повсюду. И именно они делают выставку в "Смене" событием, очерчивающим контуры актуальных художественных процессов и обеспечивающим встречу людей, эти процессы формирующих», — говорит куратор выставки Алексей Масляев, аведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства, куратор Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.

Сокуратор музыкальной части — Роман Кутнов, композитор и саунд-художник родом из Казани, который сейчас живет и работает в Москве. Экс-участниĸ проеĸтов NRKTK, 62 Miles From Space, Nole Plastique, основатель проеĸта Corell, посвященного эмбиенту и эĸспериментальной элеĸтрониĸе.

Дизайнеры — Анна Наумова и Кирилл Благодатских, авторы нового фирменного стиля «Смены».

В выставке участвуют 17 художников и 5 музыкантов: Зуля Алиева, Алиса Гулканян, Стася Ибрагим, Надя Кимельяр, Ваня Лимб, Фокс Малдер, Анастасия Морозова, Аврора Родина, Зухра Салахова, Алиса Сафина, Дарья Скрипаль, Дима Смородин, Иван Урбан, Саша Шардак, ПТУ, Ellina Gennadievna, Zakary Tuktarov, Hermitart, Klotho & Innapau, Kobw, NEJI201.

Они работают с разными медиа от живописи и фотографии до саунд-арта и инсталляций и живут в разных городах, но по-прежнему отождествляют себя с Казанью, отмечают организаторы выставки.

Работы художников займут всё здание «Смены»: помимо выставочного зала они расположатся повсюду — от лестничных пролетов до полок книжного магазина.

Выставка «Кажется, будет выставка в Казани» в Центре современной культуры «Смена» продлится до 9 января 2022 года. В ближайших планах «Смены» — создание ее digital-каталога.

Проект осуществляется «Сменой» совместно с архитектурной студией Bespoke Architects при поддержке Фонда «Живой город» и Министерства культуры Республики Татарстан. Патрон выставки — Элина Сафарова, руководитель студии Bespoke Architects







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