Выставка молодых казанских художников и музыкантов откроется в «Смене»

«Почему Леонардо ДиКаприо не может никак влюбиться?»
Интервью с Лив Стрёмквист11 ноября 202124
13 ноября в Центре современной культуры «Смена» откроется выставка «Кажется, будет выставка в Казани», в которой примут участие 22 казанских художника и музыканта.
Как сообщает сайт «Смены», выставка станет первым в истории современной Казани масштабным экспозиционным проектом, призванным вывести на первый план молодых представителей локальной художественной сцены.
В 1915 году вольнослушатель Казанской художественной школы Александр Родченко писал своей возлюбленной Варваре Степановой: «Кажется, будет выставка в Казани».
«Вынесенная в название выставки фраза из переписки Родченко со Степановой воспринимается полифонически. В ней слышится и нетерпеливое, по-авангардистски напористое предвкушение момента предъявления себя миру, и потребность в зрителе, с которым художник хочет поделиться своими "безумными открытиями", и желание найти единомышленников. Как и век назад, сегодня в Казани такие настроения повсюду. И именно они делают выставку в "Смене" событием, очерчивающим контуры актуальных художественных процессов и обеспечивающим встречу людей, эти процессы формирующих», — говорит куратор выставки Алексей Масляев, аведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела Московского музея современного искусства, куратор Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.
Сокуратор музыкальной части — Роман Кутнов, композитор и саунд-художник родом из Казани, который сейчас живет и работает в Москве. Экс-участниĸ проеĸтов NRKTK, 62 Miles From Space, Nole Plastique, основатель проеĸта Corell, посвященного эмбиенту и эĸспериментальной элеĸтрониĸе.
Дизайнеры — Анна Наумова и Кирилл Благодатских, авторы нового фирменного стиля «Смены».
В выставке участвуют 17 художников и 5 музыкантов: Зуля Алиева, Алиса Гулканян, Стася Ибрагим, Надя Кимельяр, Ваня Лимб, Фокс Малдер, Анастасия Морозова, Аврора Родина, Зухра Салахова, Алиса Сафина, Дарья Скрипаль, Дима Смородин, Иван Урбан, Саша Шардак, ПТУ, Ellina Gennadievna, Zakary Tuktarov, Hermitart, Klotho & Innapau, Kobw, NEJI201.
Они работают с разными медиа от живописи и фотографии до саунд-арта и инсталляций и живут в разных городах, но по-прежнему отождествляют себя с Казанью, отмечают организаторы выставки.
Работы художников займут всё здание «Смены»: помимо выставочного зала они расположатся повсюду — от лестничных пролетов до полок книжного магазина.
Выставка «Кажется, будет выставка в Казани» в Центре современной культуры «Смена» продлится до 9 января 2022 года. В ближайших планах «Смены» — создание ее digital-каталога.
Проект осуществляется «Сменой» совместно с архитектурной студией Bespoke Architects при поддержке Фонда «Живой город» и Министерства культуры Республики Татарстан. Патрон выставки — Элина Сафарова, руководитель студии Bespoke Architects
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:54ГМИРЛИ откроет музейный центр «Московский дом Достоевского»
13:35Короткометражки «Кинотавра» покажут в «Пионере»
13:06Выставка в Галеев-Галерее расскажет истории московских художников
12:23Продолжается набор в бесплатную онлайн-школу InLiberty, посвященную социальным проектам
11:47Виртуальная Федоровка представит лекцию о космических арт-мистификациях
Вчера
17:05«Пульчинелла» Агамбена впервые издана на русском
16:16Фестиваль Ecocup пройдет в онлайн-формате
14:33Открыт набор в образовательную программу UK-Russia Cultural Leadership Academy
13:55Центр Вознесенского покажет фильм Дениса Клеблеева «Король Лир»Все новости
Интервью с Лив Стрёмквист11 ноября 202124
Издана биография Фернандо Пессоа11 ноября 2021281
Док о художнике Дэвиде Войнаровиче, «Назови меня своим именем» в Советской армии, история квир-комиксов и другие интересные находки10 ноября 20211408
Фотограф Артем Пучков проехал от Брянска до Мурманска вместе с трейнсерферами — путешественниками на грузовых поездах10 ноября 20211419
«Вещь в себе» — новый филармонический цикл концертов для лектора с оркестром10 ноября 20211014
Лидер Theodor Bastard Федор Сволочь — о «Лучевых машинах» группы «Театр яда», одном из самых странных и психоделических альбомов за всю историю русской музыки10 ноября 20211679
Новый спортивный док в России и на Западе — в чем разница?9 ноября 20211315
Акустический психоделический этно-рок от молодых поклонников «АукцЫона»9 ноября 20211604
«Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Волкострелова в «Урал Опера Балет»9 ноября 20211920
Новый театр Сибири на фестивале «Хаос»9 ноября 20211322
В своем архитектурном проекте Рамзия Хайрутдинова предлагает выращивать овощи прямо на крышах городских домов9 ноября 20211156
Дарья Белова — о работе над вторым сезоном документального сериала «Я псих?»8 ноября 20212166